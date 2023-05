4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第63回は、『RIZIN.42』にて66キロのMMAルールで山本琢也と対戦する横山武司。数々の柔術の大会で優勝を果たし、MMAに転向してわずか1年半ながらRIZIN初参戦を果たす柔術家が、大舞台でそのポテンシャルを発揮するか。

■横山武司 基本データ

名前:横山武司

出身地:日本 東京都

生年月日:1996年7月2日

身長:174cm

体重:66.0kg

所属:teamセラヴィー/スウェルズ柔術ジム

Twitter:@takejibjj

■プロフィール

第2代Fighting NEXUSフェザー級王者。小中学校で空手と柔道を始める。中学生の時にPRIDEで活躍していたエメリヤーエンコ・ヒョードルやミルコ・クロコップに憧れ、総合格闘家を夢見て柔術を習い始める。植松直哉や佐々幸範らに師事し、柔術の楽しさに目覚めるとその才能を開花させる。柔術では18年の世界選手権で茶帯アダルト・フェザー級ベスト8、19年のJBJJF東京オープンでは黒帯オープンクラスの決勝でクレベル・コイケに一本負けを喫し準優勝に終わるもその極めの強さで、全日本選手権・黒帯アダルト・フェザー級で優勝を果たした。

しかしその後はコロナ禍で大会が減ったことや日本一になった後も挑戦者の気持ちを持ち続ける為、MMAに挑戦することを決意。佐藤将光にMMAの教えを受け、21年11月にアマチュア大会に出場し勝利すると、22年2月のFighting NEXUSで木村豊を相手にプロデビューを果たし1R三角絞めで一本勝ちを収める。

プロ2戦目となった5月のFighting NEXUSで同じく寝技を得意とする十河卓児から1Rにトーホールドをタップを奪い、8月にはファビオ・ハラダから2Rに裸絞めで勝利し3試合連続一本勝ちを飾る。11月にはRIZINで活躍する山本空良の持つベルトに挑み、判定勝ちを収めプロデビューからわずか9ヶ月、4戦目にして新王者に輝いた。

RIZIN初参戦となる今大会で山本琢也から一本勝ちし、日本人柔術家の強さを証明したい。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

