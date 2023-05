『RIZIN.42』で横山武司と対戦する山本琢也 (C)RIZIN FF

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第62回は、『RIZIN.42』にて66キロのMMAルールで横山武司と対戦する山本琢也。2021年10月に念願のRIZINデビューを果たすも、1RでKO負けという無念の結果に終わった。1年半ぶりの参戦で、今度こそ白星をつかむ。

■山本琢也 基本データ

名前:山本琢也

出身地:日本 千葉県

生年月日:1994年3月8日

身長:170cm

体重:66.0kg

所属:パラエストラ千葉

Twitter:@TaKuYa_YaMaM0T0

■プロフィール

GRACHANフェザー級、ライト級の2冠王者。全日本アマチュア修斗選手権ウェルター級優勝の実績を持ち、2014年11月のGRACHANで野副忠佑戦でプロデビューすると1RにTKO勝ちを収める。2戦目はドローに終わり、3戦目は林完相手に反則負けを喫したが、16年から阿部右京、近藤秀人、長岡弘樹相手に3連勝を挙げ、18年9月のGRACHANライト級王座決定戦では岸本泰昭に完勝を収め見事王座獲得に成功した。

19年12月には初防衛戦を植田豊と戦い、2R終盤に強烈なグランドパンチでレフェリーストップによるTKO勝ちを収めを防衛に成功。20年12月にはフェザー級王者・阪本洋平の王座返上により、その空位となった王座を懸けて鍵山雄介と対戦。2R序盤に組み付かれたところをガブって対処し、パウンド連打でレフェリーストップによるTKO勝ちを収めるとともに二階級制覇を果たした。そのリング上のマイクでRIZIN参戦をアピール。

21年10月にRIZIN.31でついに参戦するも、白川陸斗と対戦して1RでグラウンドキックによるKO負けに終わった。

■RIZIN戦績

・2021.10.24 RIZIN.31

LOSE vs 白川陸斗 1R 3分48秒 KO(グラウンドキック)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

