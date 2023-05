DEAN FUJIOKAが初ベスト詳細&新ビジュアルを公開

ミュージシャンで俳優のDEAN FUJIOKAの初ベストアルバム『Stars of the Lid』(7月26日発売)の収録内容と新ビジュアルが2日、公開された。

今作は、2013年から日本での本格的な音楽活動をスタートしたDEANの、音楽活動10年の集大成ともいえる初のベストアルバム。「History Maker」(テレビアニメ『ユーリ!!! on ICE』OPテーマ)、「Echo」(フジテレビ系ドラマ『モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-』主題歌)、「Shelly」(フジテレビ系ドラマ『シャーロック』主題歌)、「Apple」(日本テレビ×Hulu 共同製作ドラマ『パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜』主題歌)をはじめ、表題曲「Stars of the Lid」を含む新曲3曲をCD2枚組に収録する。

初回限定盤(2CD+Blu-ray)の付属Blu-rayには、2022年に開催した4年ぶりのファンクラブツアー『DEAN FUJIOKA FamBam Exclusive “#Confidential2022”2022.9.20 @LINE CUBE SHIBUYA』のライブ映像を収録。

アミューズオンラインショップ「A!SMART」独占販売の数量限定“ディぐるみ”BOX(2CD+Blu-ray+着せ替えぬいぐるみ)は、“ディぐるみ”と名付けられた着せ替えぬいぐるみ付き。『モンテ・クリスト伯―華麗なる復讐―』のモンテ・クリスト・真海や、『星降る夜に』の新米産婦人科医・佐々木深夜といった、DEANが俳優として演じてきた作品の役衣装を着せ替えできるスペシャル仕様となっている。“ディぐるみ”BOXは公式ファンクラブ「FamBam」会員限定で、5月12日まで先行予約受付中。

関連キーワード 音楽