4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第61回は、『RIZIN.42』にて57キロのMMAルールで伊藤裕樹と対戦する山本アーセン。誇り高き格闘一族である山本家の血を引くサラブレッドが、長い負傷期間を経てついに復活。その才能を開花させるか。

■山本アーセン 基本データ

名前:山本アーセン

出身地:日本 神奈川県

生年月日:1996年9月8日

身長:169cm

体重:61kg

所属:KRAZY BEE/SPIKE22

■プロフィール

生まれながらの格闘一族・山本家の最終兵器。4歳よりレスリングを学び、数々のジュニア大会で優勝を収めるとレスリング留学のためハンガリーへ。その後、リオオリンピックを目指し猛練習を続けるがケガにより断念する。

2015年末、MMAルールでのRIZIN電撃参戦が決まり、デビュー戦では伝説の格闘家ヒクソン・グレイシーの息子クロン・グレイシーと対戦。いきなりの強豪との対戦に敗戦を喫したものの、デビュー戦とは思えない度胸と抜群の格闘センスを見せ、“アーセン”コールを浴びるなど大観衆を魅了した。叔父である山本“KID”徳郁コーチのもと、MMAデビュー戦を控えた母・山本美憂とともに親子でMMAのスパルタ教育を受け臨んだ16年9月のRIZIN.2では、才賀紀左衛門と激しい攻防を繰り広げ、フルラウンドの末、スプリットの判定で勝利をもぎ取った。

その後16年大晦日、17年10月のRIZIN.7と連敗を喫する。18年9月に他界した叔父・山本“KID”徳郁の思いを胸に17年大晦日のRIZIN.14に参戦。かつて山本“KID”徳郁に衝撃の秒殺負けを喫した宮田和幸の現役最後の相手として戦いに挑むもアームロックを極められ惜敗を喫する。続く19年6月のRIZIN.16では、ティム・エスクトゥルースにスタンドでの肘からパウンドアウトでTKO勝利を収めて復活の狼煙を上げた。

その後、怪我のため長らく試合から離れていたが、20年8月のRIZIN.22で約1年2ヶ月ぶりに試合へ復帰。加藤ケンジと対戦するもKO負けを喫し、復帰戦を勝利で飾ることは叶わなかった。

叔父の墓前に誓ったチャンピオンベルトを持っていく日まで進化し続ける。

■RIZIN戦績

・2015.12.31 IZAの舞

LOSE vs クロン・グレイシー 1R 4分57秒 三角絞め

・2016.9.25 RIZIN GP 2016開幕戦

WIN vs 才賀紀左衛門 2R 判定 2-1

・2016.12.31 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント Final ROUND

LOSE vs 所英男 1R 1分19秒 腕十字固め

・2017.10.15 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント&女子スーパーアトム級トーナメント 1st ROUND -秋の陣-

LOSE vs マネル・ケイプ 1R 1分11秒 TKO(スタンドでのハイキック)

・2018.12.31 RIZIN.14

LOSE vs 宮田和幸 2R 3分23秒 TO(アームロック)

・2019.6.2 RIZIN.16

WIN vs ティム・エスクトゥルース 1R 2分04秒 KO(右肘)

・2020.08.09 RIZIN.22 - STARTING OVER -

LOSE vs 加藤ケンジ 1R 3分32秒 KO(スタンドパンチ)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

