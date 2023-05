『RIZIN.42』で山本アーセンと対戦する伊藤裕樹 (C)ORICON NewS inc.

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第60回は、『RIZIN.42』にて57キロのMMAルールで山本アーセンと対戦する伊藤裕樹。「将来の日本のMMA界を担う逸材の一人」と言われるほど関係者の期待も高い男が、アーセンに格闘技の厳しさを拳で叩き込む。

■伊藤裕樹 基本データ

名前:伊藤裕樹

出身地:日本 愛知県

生年月日:1997年4月19日

身長:169cm

リーチ:171cm (67inc)

体重:57.0kg

所属:ネックス

Twitter:@yuki_mma

■プロフィール

格闘技のバックボーンは小学校4年から中学3年まで学んだボクシングだ。第2回全日本幼年ボクシング大会で優勝するなど、幼くしてその才能を開花させる。高校生になるとMMAに興味が傾き、やがてTHE OUTSIDERを目指すようになる。16年にそのTHE OUTSIDERでデビューすると、ボクシングで培った打撃を武器に、THE OUTSIDER初代50-55王者に輝くなど、その非凡なセンスで快進撃を続ける。

18年11月にはROAD FCでキム・テギュンを膝蹴りでKOし、翌19年にDEEPに初参戦を果たす。その試合ではヨシKINGを僅か15秒、パンチ一発でKO勝利すると「名古屋からてっぺんを取りに行きます!」と高らかに宣言してみせた。同年6月には中山ハルキを判定で下し、9月には藤田大和をチョークで絞め落とし、デビュー以来破竹の12連勝を飾った。しかし12月の鮎田直人戦では判定で敗れ、苦いプロ初黒星を喫したが、ここまでの戦いぶりから、「将来の日本のMMA界を担う逸材の一人」と言われるほど関係者の期待も高い。

21年3月のRIZINデビュー戦では杉山廣平を1Rわずか33秒でマットに葬り、インパクトを残した。RIZIN2戦目となった21年10月大会でベテランの中村優作を1R終盤にグランドパンチでマットに沈め2連勝を飾る。22年2月のDEEPでは福田龍彌に敗れるも5月のDEEPで関原翔と壮絶な殴り合いを演じフルマークの判定勝利を収めた。22年7月のRIZIN.36沖縄大会で宮城友一相手に膝を見舞いTKO勝利、RIZIN3連勝を飾った。

■RIZIN戦績

・2021.03.21 RIZIN.27

WIN vs 杉山廣平 1R 0分33秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2021.10.24 RIZIN.31

WIN vs 中村優作 1R 4分52秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.07.02 RIZIN.36

WIN vs 宮城友一 2R 4分57秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドでの膝打撃)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

関連キーワード その他