舞台『ワールドトリガー』新キャスト11人発表 二宮・影浦・那須役らのキャラビジュアル解禁
2023年5月2日 10時00分 (5月2日 11時05分更新)
8月に東京・大阪にて上演が決定している『ワーステ』第3弾公演『ワールドトリガー the Stage』B級ランク戦開始編のキャスト情報第3弾が公開された。
二宮匡貴役を小野健斗、影浦雅人役を川隅美慎、絵馬ユズル役を百瀬朔、東春秋役を寿里、諏訪洸太郎役を田内季宇、来馬辰也役を塩田康平、村上鋼役を元木聖也、荒船哲次役を手島章斗、那須玲役を田中梨瑚、熊谷友子役を美麗、日浦茜役を高橋果鈴が担当する。
また、解禁キャストのキャラクタービジュアルも公開された。
◆東京公演◆
2023年8月5日～8月6 日 シアター1010
◆大阪公演◆
2023年8月10日～8月13日 サンケイホールブリーゼ
◆東京凱旋公演◆
2023年8月18日～8月27日 天王洲 銀河劇場
2023年8月5日～8月6 日 シアター1010
◆大阪公演◆
2023年8月10日～8月13日 サンケイホールブリーゼ
◆東京凱旋公演◆
2023年8月18日～8月27日 天王洲 銀河劇場
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