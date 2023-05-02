SEVENTEEN、初週売上50万枚超えで通算9作目の「アルバム」1位【オリコンランキング】
2023年5月2日 04時00分 (5月2日 05時05分更新)
13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』が、初週55.2万枚を売り上げ、5月2日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
SEVENTEENの同ランキング1位獲得は、2022/11/21付での『SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」』に続き、5作連続、通算9作目。海外アーティストの「アルバム通算1位獲得作品数」記録は、東方神起、TWICEと並ぶ歴代2位タイから、歴代単独2位【※1】となった。
また、本作の初週売上55.2万枚は、海外アーティストの今年度最高初週売上【※2】を記録。また海外アーティストによるアルバム初週売上50万枚超えは、マライア・キャリー、BoA、BTSに続き、史上４組目【※3】、令和ではBTSに続き2組目【※4】、今年度では初の達成となる。
本作には、ダブルタイトル曲「F*ck My Life」と「Super」のほか、ユニット曲など計6曲が収録。4月24日にミュージックビデオが公開された「Super」は、孫悟空からインスピレーションを受け、ダンスパフォーマンスが圧巻の仕上がりとなっている。
なおSEVENTEENは、先月4月12日発売の最新音楽映像作品『SEVENTEEN 2022 JAPAN FANMEETING 'HANABI'』が、4/24付の「オリコン週間DVDランキング」、「Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」、「ミュージックDVD・BDランキング」でそれぞれ1位を獲得。自身初となる映像3部門での同時1位を果たしている。
【※1】海外アーティストにおける「アルバム通算1位獲得作品数」記録（2023/5/8付現在）／1位：BTS（10作）、2位：SEVENTEEN（9作）、3位：東方神起、TWICE（8作）
【※2】今年度は「2022/12/26付」よりスタート
【※3】アルバム初週売上50万枚超えを達成した他海外アーティスト※達成順／マライア・キャリー『The Ones』（1998/11/30付）、BoA『VALENTI』（2003/2/10付）、BTS『MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~』（2020/7/27付）ほか2作品
【※4】令和は「2019/5/13付」よりスタート
【※2】今年度は「2022/12/26付」よりスタート
【※3】アルバム初週売上50万枚超えを達成した他海外アーティスト※達成順／マライア・キャリー『The Ones』（1998/11/30付）、BoA『VALENTI』（2003/2/10付）、BTS『MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~』（2020/7/27付）ほか2作品
【※4】令和は「2019/5/13付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2023/5/8付：集計期間:2023年4月24日〜4月30日）＞
【場面写真】ご褒美の日本食をかけてセブチが“全力”対決
【写真】MINGYUとハートポーズを作るS.COUPS メンバー仲良しショット
【写真】全国32台限定 SEVENTEEN仕様のプリクラ機 サンプル画像も
【写真17点】“セブチ”がデザインされた特急ラピート出発進行！
SEVENTEEN 初のドームで日本ファンミーティング開催へ 東京＆大阪で計4日間
【写真】MINGYUとハートポーズを作るS.COUPS メンバー仲良しショット
【写真】全国32台限定 SEVENTEEN仕様のプリクラ機 サンプル画像も
【写真17点】“セブチ”がデザインされた特急ラピート出発進行！
SEVENTEEN 初のドームで日本ファンミーティング開催へ 東京＆大阪で計4日間
おすすめ情報