SEVENTEEN『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』(PLEDIS ENTERTAINMENT/2023年4月26日発売) (P)&(C) PLEDIS Entertainment

13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』が、初週55.2万枚を売り上げ、5月2日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

SEVENTEENの同ランキング1位獲得は、2022/11/21付での『SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」』に続き、5作連続、通算9作目。海外アーティストの「アルバム通算1位獲得作品数」記録は、東方神起、TWICEと並ぶ歴代2位タイから、歴代単独2位【※1】となった。

また、本作の初週売上55.2万枚は、海外アーティストの今年度最高初週売上【※2】を記録。また海外アーティストによるアルバム初週売上50万枚超えは、マライア・キャリー、BoA、BTSに続き、史上4組目【※3】、令和ではBTSに続き2組目【※4】、今年度では初の達成となる。

本作には、ダブルタイトル曲「F*ck My Life」と「Super」のほか、ユニット曲など計6曲が収録。4月24日にミュージックビデオが公開された「Super」は、孫悟空からインスピレーションを受け、ダンスパフォーマンスが圧巻の仕上がりとなっている。

なおSEVENTEENは、先月4月12日発売の最新音楽映像作品『SEVENTEEN 2022 JAPAN FANMEETING 'HANABI'』が、4/24付の「オリコン週間DVDランキング」、「Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」、「ミュージックDVD・BDランキング」でそれぞれ1位を獲得。自身初となる映像3部門での同時1位を果たしている。

【※1】海外アーティストにおける「アルバム通算1位獲得作品数」記録(2023/5/8付現在)/1位:BTS(10作)、2位:SEVENTEEN(9作)、3位:東方神起、TWICE(8作)

【※2】今年度は「2022/12/26付」よりスタート

【※3】アルバム初週売上50万枚超えを達成した他海外アーティスト※達成順/マライア・キャリー『The Ones』(1998/11/30付)、BoA『VALENTI』(2003/2/10付)、BTS『MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~』(2020/7/27付)ほか2作品

【※4】令和は「2019/5/13付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2023/5/8付:集計期間:2023年4月24日〜4月30日)>

関連キーワード 音楽