ハロプロ研修生(前列左から)吉田姫杷 、 川嶋美楓 、 後藤花 、 上村麗菜 、 牧野永愛 、 林仁愛 、 下井谷幸穂 、 河野空愛(後列左から)小野田華凜 、 松原ユリヤ 、 植村葉純 、 橋田歩果 、 村越彩菜

ハロー!プロジェクトでデビューを目指すハロプロ研修生による年に一度の恒例イベント『Hello! Project 研修生発表会 2023 〜春の公開実力診断テスト〜』が4月30日、東京・J:COMホール八王子で開催された。

恒例の『実力診断テスト』は、ハロプロ研修生メンバーのパフォーマンスを審査員の評価やファン投票により表彰するもの。今回は、ハロプロ研修生ユニット’23のメンバーを除き、吉田姫杷、川嶋美楓、後藤花、下井谷幸穂、上村麗菜と、3月に加入したばかりの河野空愛、牧野永愛、林仁愛の計8人が参加した。

それぞれが既定曲から選択した「課題曲」、自らの選曲で衣装や振り付けなどを考案した「自由曲」を披露。審査員はダンス指導のみつばちまき、歌唱指導の上野まり子、作詞作曲家の星部ショウ、ハロー!プロジェクトOGの宮本佳林、小片リサが務めた。

ファン投票の結果、ベストパフォーマンス賞は最多の1318票を獲得した川嶋、準ベストパフォーマンス賞は後藤が受賞した。

川嶋は言葉を詰まらせながらも、自由曲で選んだ「悲しきヘブン」で「ダンスと歌を両方できるように頑張った」と振り返り、「ベストパフォーマンス賞を取ることができてうれしかったです。“努力をしたらできる”とみなさんに伝えられたり、今回の目標は『新しい私を見せちゃう』ということだったので、それができていたら光栄だなって思います」と受賞を喜んだ。

一方の後藤は、昨年からの課題だったリズムを克服するべく、毎日「リズム練習」に励んでいたと涙をこらえながら吐露。「みなさんの心に届くパフォーマンスができていたらよかったなって思ったのと、今日、みなさんの中で私がアイドルになれていたらいいなって思います」と喜びを伝えた。

イベントの模様は、「HELLO! PROJECT STREAM」で5月7日までアーカイブ配信が行われる。

■『Hello! Project 研修生発表会 2023 〜春の公開実力診断テスト〜』受賞者

▼ベストパフォーマンス賞

川嶋美楓 1318票

自由曲「悲しきヘブン」

課題曲「Shall We Love?」

▼準ベストパフォーマンス賞

後藤花

自由曲「Be Alive」

課題曲「あなたなしでは生きてゆけない」

■セットリスト

01. 色とりどり伸びよ!!(ハロプロ研修生 ※3月加入の河野空愛、牧野永愛、林仁愛を除く)

02. あなたなしでは生きてゆけない/Berryz工房(吉田姫杷)

03. アドレナリン・ダメ/つばきファクトリー(林仁愛)

04. 泣けないぜ・・・共感詐欺/アンジュルム(牧野永愛)

05. SHALL WE LOVE?/ごまっとう(下井谷幸穂)

06. Swing Swing Paradise/モーニング娘。’22(河野空愛)

07. SHALL WE LOVE?/ごまっとう(川嶋美楓)

08. あなたなしでは生きてゆけない/Berryz工房(後藤花)

09. アドレナリン・ダメ/つばきファクトリー(上村麗菜)

10. まっさらブルージーンズ/℃-ute(吉田姫杷)

11. ここにいるぜぇ!/モーニング娘。(河野空愛)

12. 悲しきヘブン/℃-ute(川嶋美楓)

13. アダムとイブのジレンマ/℃-ute(下井谷幸穂)

14. ビートの惑星/モーニング娘。’21(林仁愛)

15. Be Alive/モーニング娘。(後藤花)

16. 恋愛レボリューション21/モーニング娘。(牧野永愛)

17. 雨の中の口笛/Juice=Juice(上村麗菜)

18. どっち(小片リサ)

19 Oh, Sunny Days!(小片リサ)

20. なんてったって I Love You(宮本佳林)

21. 自分ファースト(宮本佳林)

22. ヨリドリ ME DREAM(OCHA NORMA)

23. 運命 CHACHACHACHA〜N(OCHA NORMA)

24. ダイスキだけど付き合えない(ハロプロ研修生ユニット’23)

25. 女で地球は回ってる(ハロプロ研修生ユニット’23)

26. ありがた迷惑物語(吉田姫杷、川嶋美楓、後藤花、下井谷幸穂、上村麗菜)

27. きみの登場(ハロプロ研修生 ※3月加入の河野空愛、牧野永愛、林仁愛を除く)

28. 正しい青春ってなんだろう(ハロプロ研修生)

