俳優で歌手・山下智久の5年ぶりとなるニューアルバム『Sweet Vision』(7月19日発売)の特設サイトがオープンし、収録曲など詳細が公開された。新曲「I See You」が、6月9日にPrime Videoで世界配信される自身の主演映画『SEE HEAR LOVE 見えなくても聞こえなくても愛してる』の主題歌に決定したことが明らかになった。

今作は、初回限定盤(CD+DVD)、通常盤(CD)、ファンクラブ限定盤(CD+ファンクラブ限定盤DVD+Photobook)の3形態。前出の「I See You」のほか、Huluオリジナル『THE HEAD Season2』エンディングテーマ「Dancing in a Dream」など全12曲が収録される。

今作を携え、8月11日の愛知・ポートメッセなごや 新第1展示館を皮切りに、アリーナツアー『TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-』をスタート。現在は、ファンクラブ「Club9」でチケット先行受付中。

■アルバム『Sweet Vision』収録曲

・Beautiful World

・Face to Face

・Forever in My Heart

・Dancing in a Dream

・Vision

・ONE

・A Million Suns

・I See You

・Sunrise

・Sweet Vision

ほか 計12曲収録予定(曲順未定)

■『TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-』

8月11日(祝・金):愛知・ポートメッセなごや 新第1展示館

8月12日(土):愛知・ポートメッセなごや 新第1展示館

8月15日(火):兵庫・ワールド記念ホール

8月16日(水):兵庫・ワールド記念ホール

9月2日(土):神奈川・ぴあアリーナMM

9月3日(日):神奈川・ぴあアリーナMM

関連キーワード エンタメ総合