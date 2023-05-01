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山下智久、5年ぶりアルバムの新曲「I See You」が主演映画主題歌に

2023年5月1日 21時57分 (5月1日 23時05分更新)
7月19日にニューアルバム『Sweet Vision』をリリースする山下智久

7月19日にニューアルバム『Sweet Vision』をリリースする山下智久

　俳優で歌手・山下智久の5年ぶりとなるニューアルバム『Sweet Vision』（7月19日発売）の特設サイトがオープンし、収録曲など詳細が公開された。新曲「I See You」が、6月9日にPrime Videoで世界配信される自身の主演映画『SEE HEAR LOVE　見えなくても聞こえなくても愛してる』の主題歌に決定したことが明らかになった。
【写真】かっこいい…黒のハイネック×ジャケットを着こなした山下智久
　今作は、初回限定盤（CD＋DVD）、通常盤（CD）、ファンクラブ限定盤（CD＋ファンクラブ限定盤DVD＋Photobook）の3形態。前出の「I See You」のほか、Huluオリジナル『THE HEAD Season2』エンディングテーマ「Dancing in a Dream」など全12曲が収録される。
　今作を携え、8月11日の愛知・ポートメッセなごや 新第1展示館を皮切りに、アリーナツアー『TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-』をスタート。現在は、ファンクラブ「Club9」でチケット先行受付中。
■アルバム『Sweet Vision』収録曲
・Beautiful World
・Face to Face
・Forever in My Heart
・Dancing in a Dream
・Vision
・ONE
・A Million Suns
・I See You
・Sunrise
・Sweet Vision
ほか　計12曲収録予定（曲順未定）
■『TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-』
8月11日（祝・金）：愛知・ポートメッセなごや 新第1展示館
8月12日（土）：愛知・ポートメッセなごや 新第1展示館
8月15日（火）：兵庫・ワールド記念ホール
8月16日（水）：兵庫・ワールド記念ホール
9月2日（土）：神奈川・ぴあアリーナMM
9月3日（日）：神奈川・ぴあアリーナMM
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