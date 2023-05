『RIZIN.42』で岸本篤史と対戦するビクター・コレスニック (C)RIZIN FF

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第59回は、『RIZIN.42』にて71キロのMMAルールで岸本篤史と対戦するビクター・コレスニック。サンボをバックボーンに持つロシアン・ファイターが、初参戦となるRIZINで大きなインパクトを残してレギュラー定着を目指す。

■ビクター・コレスニック 基本データ

名前:ビクター・コレスニック

出身地:ロシア

生年月日:1996年3月7日

身長:177cm

体重:71.0kg

所属:Tiger Muay Thai/Kuznya

■プロフィール

サンボをバックボーンに持ち、2005年のPRIDEヘビー級タイトルマッチ、エメリヤーエンコ・ヒョードルvs.ミルコ・クロコップの試合をテレビで見たことがきっかけで14歳からMMAの練習を始める。13年8月にロシアのローカルプロモーションTech-Krep FCでプロデビュー。そのデビュー戦では勝利を収める。2戦目となった10月では判定負けを喫したが、その後はDonskaya VolnitsaやWhite Rex Proなどローカル団体で6連勝を飾る。その内、4つの一本勝ちは全て1Rでフィニッシュしており、極めの強さを証明している。

17年3月からはM-1 challengeに舞台を移し、並み居る強豪にっ勝利を飾る。21年9月にはSerbian Battle Championshipでウィリアム・ディアス相手にフェザー級タイトルマッチに臨み、1Rにハイキックを当てると2Rには膝蹴りでKOし見事王者に輝いた。12月にはOpen Fighting Championshipでブルーノ・ロベルソとウェザー級のタイトルを賭けて対戦。試合開始からアグレッシブに打撃で攻め続け、1R終盤に倒れたところを追撃してTKO勝利を飾り2本目となるフェザー級のベルトを獲得。現在5連勝を飾っており、これまでの戦績は23勝6敗1分と大きく勝ち越している(23年4月現在)。

憧れのミルコのようなハイキックや飛び膝蹴りを得意とし、常にアグレッシブに攻め、KO・一本を狙うファイトスタイルをモットーとしている。憧れの日本そしてRIZIN初参戦を実現させた。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

