『RIZIN.42』でビクター・コレスニックと対戦する岸本篤史(C)RIZIN FF

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第58回は、『RIZIN.42』にて71キロのMMAルールでビクター・コレスニックと対戦する岸本篤史。昨年7月にRIZIN初参戦にしてTKO勝利したベテランファイターが、春の舞台で2連勝を狙う。

■岸本篤史 基本データ

名前:岸本篤史

出身地:日本 埼玉県

生年月日:1989年5月7日

身長:178cm

リーチ:184cm (72inc)

体重:71.0kg

所属:BRAVE

Twitter:@ksmtats111

■プロフィール

2001年のK-1でマーク・ハントがジェロム・レバンナをKOした試合を見て格闘技に興味を持ち、高校でボクシング部に入部する。高校3年の時にインターハイのミドル級で3位に入賞、大学時代には国体青年ミドル級で準優勝という実績を持つ。ボクシングは大学4年で引退し、一度就職する。しかし、高校からの同級生で同じボクシング部だった芦田崇宏が総合格闘技で活躍している姿に刺激され、26歳の時に自身も総合格闘技に転向、プロ選手を目指す事を決意。

退職後は芦田と同じ宮田和幸主宰のBRAVEに入門する。MMAプロデビュー戦となった17年2月のGRACHAN 28×BRAVE FIGHTでは井沢明紀相手に僅か36秒でTKO勝利を挙げた。しかしその後は2連敗を喫し、17年10月の篠原アンジェロ戦ではドローに終わる。18年2月のGRACHAN×BRAVE FIGHT16では能登崇をKOし、再起戦を勝利で飾る。その6月のDEEPでは大原樹里相手に壮絶な殴り合いを披露。

19年3月のBRAVE FIGHT×GRACHANでは篠原アンジェロと1年半振りに再戦し、1R中盤にパンチでマットに沈め完全決着をつけた。19年5月のDEEPでは対戦相手の我妻慎太郎の怪我により、柔術家のベッチーニョ・ヴィタウとの対戦に変更され一本負けを喫し連勝とはならなかった。その後は勝ち負けを繰り返したが、21年4月のGRACHAN×BRAVE FIGHTでの笹川JP戦、22年3月のモリシマン戦で勝利を重ね、2連勝を挙げる。

RIZIN初参戦となった22年7月のRIZIN.36沖縄大会で渡慶次幸平を対戦すると、得意の打撃で渡慶次をフラつかせ、レフェリーストップによるTKO勝利を収めた。

■RIZIN戦績

・2022.07.02 RIZIN.36

WIN vs 渡慶次幸平 1R 2分05秒 TKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

