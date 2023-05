『RIZIN.42』で佐々木憂流迦と対戦するボイド・アレン(C)RIZIN FF

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第57回は、『RIZIN.42』にて66キロのMMAルールで佐々木憂流迦と対戦するボイド・アレン。南アフリカ出身で世界各地の大会に出場し、母国のボクシングランキング入も果たしているハードパンチャーが、RIZIN2戦目で初勝利を目指す。

■ボイド・アレン 基本データ

名前:ボイド・アレン

出身地:南アフリカ

生年月日:1989年7月19日

身長:182cm

リーチ:187cm (74inc)

体重:71.0kg

所属:Fight fit Militia/apex gym

Twitter:@boydallenmma

■プロフィール

元EFCフェザー級王者。18歳の時にボクシングを始める。20代前半でプロに転向することを考えたが、MMAの魅力に引き込まれ、並行してMMAの練習を始める。アマチュア大会で経験を積むと2011年1月に南アフリカのローカルプロモーションFight Force Cage Fightingでプロデビューを果たし、フルマークの判定勝ちを収める。

2戦目となった3月大会では一本負けを喫した。その後EFC Africaに舞台を移すと一つのドローを挟み9連勝を挙げるなどその才能を開花させた。14年8月にはEFCのフェザー級タイトルマッチでバレンド・ニーナバーとの一戦に臨むと2R終盤にリアネイキッドチョークを極めて王座獲得。その後も2回防衛しすべてリアネイキッドチョークを極めている。15年10月のEFC Worldwideでダニー・ヘンリー戦に臨んだがパンチによるKO負けを喫し、防衛とはならなかった。

その後も3連勝を飾ったが、18年12月からボクシングに転向し、一つのドローを挟んで4連勝を挙げた。21年5月には約3年振りにMMAの試合に復帰し、ブルーノ・ムクルに判定勝ちを収めた。22年3月にはESPN南アフリカボクシングの大会で勝利を収め、現在はランキング入りしている。(22年10月現在)

RIZINデビュー戦となった22年10月のRIZIN.39で矢地祐介と対戦するも、得意の打撃を封じられ判定負けを喫した。

■RIZIN戦績

・2022.10.23 RIZIN.39

LOSE vs 矢地祐介 3R 判定 (3-0)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

関連キーワード その他