『RIZIN.42』でボイド・アレンと対戦する佐々木憂流迦 (C)ORICON NewS inc.

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第56回は、『RIZIN.42』にて66キロのMMAルールでボイド・アレンと対戦する佐々木憂流迦。若くしてUFCと契約し、2018年からRIZINに参戦するが、ここまで6戦で2勝4敗と本来のポテンシャルは発揮できず。1年3ヶ月ぶりの試合で、本来の勝負強さを見せることができるか。

■佐々木憂流迦 基本データ

名前:佐々木憂流迦

出身地:日本 静岡県

生年月日:1989年10月7日

身長:177cm

体重:66.0kg

所属:セラ・ロンゴ・ファイトチーム

Twitter:@Ulka_Sasaki

■プロフィール

五味隆典に憧れてプロのMMAファイターを目指すようになる。飛竜高校でレスリング部に所属し、全国高校生グレコローマン選手権ベスト16進出を果たす。高校卒業後に和術慧舟會駿河道場へ入門し、全日本アマチュア修斗選手権ライト級準優勝、第13回全日本コンバットレスリングオープン選手権大会66kg級優勝と結果を残し、2010年4月にCAGE FORCEでプロデビュー。同年の修斗新人王決定トーナメントライト級を制し、修斗新人王と技能賞を受賞する。

その後も修斗を主戦場にキャリアを積み、13年1月に修斗環太平洋フェザー級チャンピオン決定戦で徹肌ィ郎から判定勝利を収め、王座を獲得。14年にUFCと契約し、8月に行われたUFC初戦でローランド・デロームから1R一本勝ちを収め、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイト受賞と驚愕のデビュー戦を飾った。

18年大晦日のマネル・ケイプ戦でRIZIN初参戦を果たすと、得意の寝技に持ち込み判定でRIZINデビューを勝利で飾った。19年4月大会では朝倉海と対戦が決まっていたが、自身の体調不良により無念の欠場となった。復帰戦となった7月大会では過去にパンクラスのリング上で喧嘩を売った石渡伸太郎との対戦が実現。しかし、石渡の勝負強さの前に屈した。続く10月大会では朝倉海と対戦すると、1Rに強烈な右フックをもらい顎骨折による無念のドクターストップとなった。

復帰戦となった20年大晦日には瀧澤謙太との激闘を制し連敗脱出。21年からは階級をフェザー級に挙げると、その初戦となった9月大会の堀江圭功戦では得意の寝技に持ち込めず判定負けを喫した。再起戦となった22年2月には地元・静岡大会ではメインでクレベルに一本負けを喫し再び2連敗となった。

背水の陣で挑むこの試合で圧勝し、本来の強さを見せつけたい。

■RIZIN戦績

・2018.12.31 RIZIN.14

WIN vs マネル・ケイプ 3R 判定 3-0

・2019.7.28 RIZIN.17

LOSE vs 石渡伸太郎 2R 3分58秒 TO(ノースサウスチョーク)

・2019.10.12 RIZIN.19

LOSE vs 朝倉海 1R 0分54秒 TKO(レフェリーストップ:負傷)

・2020.12.31 RIZIN.26

WIN vs 瀧澤謙太 3R 判定 (3-0)

・2021.09.19 RIZIN.30

LOSE vs 堀江圭功 3R 判定 (0-3)

・2022.02.23 RIZIN TRIGGER 2nd

LOSE vs クレベル・コイケ 2R 3分22秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

