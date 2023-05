『RIZIN.42』で芦田崇宏と対戦する摩嶋一整(C)RIZIN FF

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第55回は、『RIZIN.42』にて66キロのMMAルールで芦田崇宏と対戦する摩嶋一整。圧倒的な寝技技術を誇りながら、RIZINでは3連敗と結果を残せていない寝業師が、その実力を証明するか。

■摩嶋一整 基本データ

名前:摩嶋一整

出身地:日本 山口県

生年月日:1991年10月16日

身長:170cm

リーチ:174cm (69inc)

体重:66.0kg

所属:毛利道場

■プロフィール

群雄割拠の様相を呈す、RIZINフェザー級にあって「最も寝業の強い日本人は誰か?」と聞かれれば、間違いなくその名が挙がる寝業師だ。ここまでに14勝4敗と堂々たる戦績を残している(22年9月現在)。3歳より始めた柔道で、インターハイ、国体に出場し、2013年21歳の時にプロデビューを果たした。15年には修斗ライト級新人王を獲得し、18年にはRebel FCでホドルフォ・マルケスをチョークで破り、第3代フェザー級王者に輝いた。

19年5月にKRAZY BEEのベテラン田村一聖を相手に、肩固めで一本勝ちを上げた。14勝のうち12勝が一本勝ちと、その極め率は8割5分を誇っており、腕ひしぎ、チョーク、肩固め、ギロチン、キムラと、その技の多彩さも含め目を見張るものがある。

RIZIN初参戦となった20年8月のRIZIN.23で当時修斗世界王者の斎藤裕と対戦。1Rはテイクダウンしマウントポジションを奪うなど優勢に進めるも、2Rにタックルしたところでサッカーボールキックを効かされ、組み付いたところに膝を追撃されレフェリーストップによるTKO負けとなった。RIZIN2戦目となった21年3月大会では同じく寝技トップクラスのクレベル・コイケと対戦したが、ボンサイ柔術の秘技である三角絞めで一本負けを喫する。

RIZIN3戦目となった22年4月のRIZIN TRIGGERでは選手関係者から裏最強と呼ばれる金原正徳をテイクダウンするも3Rに肩固めによる一本負けでRIZIN3連敗となった。しかし、打撃が主流となっている昨今のMMAで、その存在は際立っている。今大会でRIZIN初勝利を挙げその強さを証明したい。

■RIZIN戦績

・2020.08.10 RIZIN.23 - CALLING OVER -

LOSE vs 斎藤裕 2R 0分24秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドヒザ蹴り)

・2021.03.21 RIZIN.27

LOSE vs クレベル・コイケ 2R 3分02秒 S(タップアウト:三角絞め)

・2022.04.16 RIZIN TRIGGER 3rd

LOSE vs 金原正徳 3R 3分37秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

