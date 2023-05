『RIZIN.42』で摩嶋一整と対戦する芦田崇宏(C)RIZIN FF

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第54回は、『RIZIN.42』にて66キロのMMAルールで摩嶋一整と対戦する芦田崇宏。昨年10月に連敗を脱出した実力者が、盛り上がりを見せるフェザー級戦線に割って入るか。

■芦田崇宏 基本データ

名前:芦田崇宏

出身地:日本 埼玉県

生年月日:1989年8月29日

身長:174cm

リーチ:177.5cm (70inc)

体重:66.0kg

所属:BRAVE

Twitter:@mmaTakahiro

■プロフィール

中学生の時にPRIDEを見て総合格闘家を目指す。宮田和幸率いるBRAVEに入ると、バックボーンのボクシングにレスリングを取り入れたファイトスタイルを確立させる。2010年10月のDEEPでプロデビューすると1RパンチによるKO勝ちを収める。その後、一時は7連勝を飾ったが、13年8月のDEEPでの津田勝憲戦で一本負けを喫し、連勝ストップとなった。

14年8月にシンガポールで開催されたREBEL FCではUFCで活躍していたミゲール・トーレスと対戦すると互角に戦い実力知らしめた。その後はREAL、GRAND SLAM、GRACHAN、ZSTなどさまざまな大会で活躍する。17年3月のPXCでは一階級上げてライト級タイトルマッチに挑み、J.J.アンブローズと激闘を繰り広げた。続く5月のオーロラ☆ユーキ戦で3年振りにDEEPに凱旋し、17年9月のDEEPではかつての練習仲間であったDJ.taikiに勝利。その試合が評価され、17年12月のDEEPで上迫博仁の持つDEEPフェザー級のタイトルマッチに挑戦すると見事勝利を収め王座に輝く。

しかし、18年6月のDEEPで弥益ドミネーター聡志に一本負けを喫し、さらに10月にベルトを懸けた再戦でも判定負けに終わり、王座から陥落する。再起戦となった19年3月のBRAVE FIGHTで崎山勲を破り、更に19年10月のDEEPで長倉立尚とのストライカー対決を制し、試合後のマイクでRIZIN参戦をアピールした。

念願叶って19年12月のBELLATOR JAPANに初参戦。元K-1ファイターの平本蓮とキックボクシングルールで対戦するもTKO負けを喫した。20年9月のRIZIN.24では萩原京平に一本勝ちするも、その後は試合の機会に恵まれず、約1年ぶりの参戦となった21年10月のRIZIN.31で金原正徳にTKO負け、22年4月のRIZIN.35ではカイル・アグォンに判定負けを喫し、苦しい2連敗となった。22年10月のRIZIN.39で中田大貴と対戦すると判定勝ちを収め、2年ぶりのRIZIN勝利を飾った。

■RIZIN戦績

・2019.12.29 BELLATOR JAPAN

LOSE vs 平本蓮 1R 2分45秒 TKO(3ノックダウン)

・2020.09.27 RIZIN.24

WIN vs 萩原京平 1R 4分25秒 S(タップアウト:アームロック)

・2021.10.24 RIZIN.31

LOSE vs 金原正徳 2R 1分18秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.04.17 RIZIN.35

LOSE vs カイル・アグォン 3R 判定 (0-3)

・2022.10.23 RIZIN.39

WIN vs 中田大貴 3R 判定 (3-0)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

