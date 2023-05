『RIZIN.42』でジョン・ドッドソンと対戦する竿本樹生 (C)ORICON NewS inc.

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第53回は、『RIZIN.42』にて57キロのMMAルールでジョン・ドッドソンと対戦する竿本樹生。現在RIZINで4連勝、他のリングも合わせると14連勝中という驚異の戦績を誇る日本随一のファイターが、世界トップクラスのファイターに挑む。

■竿本樹生 基本データ

名前:竿本樹生

出身地:日本 和歌山県

生年月日:1996年10月4日

身長:160cm

リーチ:161cm (63inc)

体重:57.0kg

所属:BRAVE

Twitter:@tatsuki19961004

■プロフィール

レスリングオリンピアンの宮田和幸が主宰するBRAVE GYMの期待の星、竿本。ZSTを中心に活躍し、2018年5月に加マーク納に判定勝ちを収め、第4代ZSTフライ級王者を戴冠。同年10月に前王者の伊藤盛一郎を2R判定で撃破すると、19年5月には佐々木亮太を下す。同年12月にDEEPに初参戦すると、ハシャーンフヒトから判定勝利を上げた。20年1月には清水俊裕にも判定勝利し、10連勝をあげる。

かねてよりRIZIN参戦をアピールしており、20年8月のRIZIN.23でその念願がついに成就。対戦相手はベテランの中村優作。お互いに一歩も譲らず攻めるも、1R後半にボディストレートからのモーションで左オーバーハンドフックをヒットさせ中村をマットに沈め、RIZINデビュー戦を勝利で飾る。

RIZIN2戦目となった20年11月のRIZIN.25では獅子王子ことパンクラス王者の北方大地との接戦を制し判定勝利。約1年ぶりの参戦となった21年11月のRIZIN TRIGGER 1stでは松場貴志に、22年3月のRIZIN.34大阪大会では5勝無敗の宇田悠斗に判定勝利し、現在14連勝と連勝街道を突き進む。

■RIZIN戦績

・2020.08.10 RIZIN.23 - CALLING OVER -

WIN vs 中村優作 1R 4分6秒 TKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)

・2020.11.21 RIZIN.25

WIN vs 北方大地 3R 判定 (3-0)

・2021.11.28 RIZIN TRIGGER 1st

WIN vs 松場貴志 3R 判定 (2-1)

・2022.03.20 RIZIN.34

WIN vs 宇田悠斗 3R 判定 (2-1)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

