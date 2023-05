6日に行われる格闘技『RIZIN.42』(有明アリーナ)で、K-1 WORLD MAXで2003年と2008年に世界王者となった魔裟斗がゲスト解説を務めることが決定した。

魔裟斗が解説するのは、K-1 MAX時代に激闘を繰り広げた“ライバル”のブアカーオ・バンチャメーク(当時のリングネームはブアカーオ・ポー・プラムック)VS安保瑠輝也の試合。

今から20年近く前に日本のリングで活躍し、現在も現役を続ける“ムエタイのレジェンド”ことブアカーオ現役バリバリの安保との試合は、注目カードの多い本大会の中でもひときわ話題を集めている。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

