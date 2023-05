ロックバンド・SHOW-YAがプロデュースする出演者が全員女性アーティストの音楽フェス『NAONのYAON 2023』が4月29日、東京・日比谷野外大音楽堂で開催された。

昨年、3年ぶりの有観客開催では、始まって以来の土砂降りだったが…今年は晴れわたる空の下、マスク越しの声出しOK、思いっきり音楽を楽しむぞ!という観客の笑顔あふれる中でのスタートとなった。

トップを飾ったのは初出場のLonesome_Blue。続いてPARADOXX、Gacharic Spin、そし て3月にUSツアーを終えた注目のNEMOPHILAなど、若い世代のバンドがエネルギッシュに会場を盛り上げる。そして仮面ライダーのテーマソングを偶然歌っていた4人、初出場の松本梨香・相川七瀬・ 土屋アンナ・寺田恵子(SHOW-YA)の豪華なスペシャルコラボ “仮面ライダー女子4人組” がこの日限定で結成され、メドレーも披露し会場を沸かせた。

休憩を挟んで、後半は土屋アンナからのスタート。「Crazy World」で寺田恵子とmayu (NEMOPHILA)が早々に参加し、会場は一気にヒートアップ。初出場の松本梨香は、広い世代に愛されるあの曲「めざせポケモンマスター」で会場を一つに。

続いてこちらも初出場の千秋が登場し、「憧れのNAONのYAONに出れました。やっと呼ば れてうれしいです」とMC。そしてポケットビスケットの大ヒット曲「YELLOW YELLOW HAPPY」「POWER」を披露してくれた。SHOW-YAがバックを務めた「YELLOW YELLOW HAPPY」では、寺田とのツインボーカルで2500人のオーディエンスは一気にヒットアップ、千秋ならではのハートウォーミングな瞬間を作り出した。

相川七瀬はヒットナンバー「Sweet Emotion」「夢見る少女じゃいられない」、JILLは80’sを代表するPERSONZの名曲「DEAR FRIENDS」を歌い上げた。会場はクラップと拳の突き上げ、マスク越しのコール&レスポンスに包まれ、コロナ禍で規制された鬱憤をはらすかのように、ビートやギターのリフ、ディーバ達の声に自由に身を任せ、心から音楽を堪能していた。

オーラスはクィーンオブロックSHOW-YA!「私は嵐」から始まり、レガシーソング「限界 LOVERS」で圧巻のギターとベース回しのパフォーマンス。22組48名がステージで「Rock Love」を全員で大合唱、会場が一体となり絶頂を迎えた。

熱い女たちのバトル、そして煌びやかでアグレッシブなパフォーマンス、唯一無二となるNAONのYAONのステージは今年も健在。出演者全員の思いが会場を一体にし、熱いステージに幕を下ろした。

【『NAONのYAON 2023』セットリスト】

□Lonesome Blue

M1.Face The Fear

M2.Body Rock

M3. Parallel World

□PARADOXX

M4.the moment

M5.Day’s eye

M6.Athena

□Gacharic Spin

M7.リバースサイコロジー

M8.The Come Up Chapter

M9.シャキシャキして!!

M10.365日

□NEMOPHILA

M11.Life

M12.DISSENSION

M13.OIRAN

□仮面ライダーとアニメメドレー(寺田恵子from SHOW-YA/相川七瀬/土屋アンナ/松本梨香)

M14.銀河鉄道999~GET WILD

仮面ライダー/龍騎「Alive A Life」松本梨香~剣 (ブレイド)「Round ZERO」相川七瀬~フォーゼ「Switch On!」土屋アンナ~

龍騎「果てしない炎の中へ」寺田恵子

CAT’S EYE~愛を取り戻せ!!

□プリプリメドレー(寺田恵子 from SHOW-YA/アンジー from Gacharic Spin/mayu from NEMOPHILA/野村麻衣子 from Lonesome_Blue/AMANE from PARADOXX)

M15.Oh YEAH!~Go away boby~Diamonds~19 Growing up

-休憩-

□土屋アンナ

M16.Crazy World(寺田恵子 from SHOW-YA/mayu from NEMOPHILA コラボ)

M17.Brave Vibration

M18.Stand by me

□松本梨香

M19.輝きは君の中に

M20.生きてこそ

M21.めざせポケモンマスター

□千秋

M22.YELLOW YELLOW HAPPY/ポケットビスケット(SHOW-YAコラボ)

M23.POWER/ポケットビスケット

M24.グリーンフラッシュ ※神取忍さんに担がれて下手はける!

□相川七瀬

M25.Sweet Emotion

M26.むすんでひらいて

M27.夢見る少女じゃいられない

□JILL(PERSONZ)

M28.7COLORS

M29.DEAR FRIENDS

□SHOW-YA

M30.私は嵐

M31.兵士の肖像

M32.TOKYO,I Scream

M33.FAIRY

M34.限界LOVERS

-アンコール-

Rock Love(All Cast)

