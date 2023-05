長崎県出身の13歳・白水ひより(しらみず・ひより)と東京都出身の13歳・星名ハルハ(ほしな・はるは)がこのほど『nicola』専属モデルデビューをすることが決定した。2人はきょう1日発売の6月号にて誌面デビュー。

白水は、2021年放送のドラマ『彼女はキレイだった』で主人公(小芝風花)の幼少期を演じ、「あの美少女は誰?」と話題に。その後、小学6年生から女子小学生向けファッション誌『ニコ☆プチ』のモデルとして活動し、在籍期間わずか1年4ヶ月の中で表紙を4回飾る人気を獲得。

星名は小学5年生時に、『ニコ☆プチ』専属モデルオーディションで応募総数5370人から見事グランプリを獲得し芸能活動をスタート。13歳で168センチという驚異のスタイルで、これまでに合計6回の表紙を飾り、単独企画が組まれる程の人気を確立した。

そんな同世代からの支持を得て躍進中の2人が、念願の女子中学生雑誌No.1『nicola(ニコラ)』の専属デビューを実現させた。数々の有名女優や人気モデルを輩出してきた『nicola』で活動をしながら、白水は「ドラマ出演の経験を活かして、女優としての経験も積んでいきたい!」と語り、長崎県から撮影の度に上京することになるのだが「東京での電車移動もアプリがあれば大丈夫!」と意気込んでいる。

星名は「ハルハがいると撮影現場が底抜けに明るくなる!」とスタッフに言われるそのキャラクターを活かし、バラエティでの活躍も目指していく。夢は『世界の果てまでイッテQ!』の“出川ガールズ”になることだという。

【白水ひより】

はじめまして!白水ひよりです。私は小さい頃から姉の影響で『ニコ☆プチ』や『nicola』を読んでいて、モデルになりたい!と思うようになりました。ニコ☆プチモデルになる事ができてからは「nicolaに進級できたらいいな…◆」(◆=ハート)なんて夢のような感じで思っていたのですが実現できると知った時は本当に驚きました。これまで周りで支えてくれた方々や、応援してくださったみなさんのおかげで不安や緊張だらけだった私が前向きな気持ちになる事ができ、感謝の気持ちでいっぱいです!これからニコラモデルとして精一杯頑張っていきますので、応援よろしくお願いします♪

【星名ハルハ】

My dream has come ture !!『ニコ☆プチ』のモデルになる事ができてから、次の夢は『nicola』のモデルになる事でした。そしてその夢が叶えられる事になったのは本当に幸せです!今度は『nicola』モデルの星名ハルハをたくさんの方に知って頂き、元気やパワーをお届けできるようになれたらと思っています。良かったら応援よろしくお願いします☆

