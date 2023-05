『RIZIN.42』で安保瑠輝也と対戦するブアカーオ・バンチャメーク (C)ORICON NewS inc.

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第48回は、『RIZIN.42』にて70キロのキックボクシングルールで安保瑠輝也と対戦するブアカーオ・バンチャメーク。2000年代にK-1 MAXで圧倒的な強さを見せつけ、40歳となった現在も第一線で戦い続ける“ムエタイのレジェンド”が、日本のリングで再びその強さをみせつける。

■ブアカーオ・バンチャメーク 基本データ

名前:ブアカーオ・バンチャメーク

出身地:タイ

生年月日:1982年5月8日

身長:174cm

体重:70.0kg

所属:バンチャメーク

■プロフィール

K-1 WORLDMAX世界トーナメントを2004年・2006年王者、元WBCムエタイ世界スーパーミドル級王者。S-cup 2010世界王者。元Kunlun Fightムエタイ世界ミドル級王者。04年にK-1 WORLD MAXトーナメントに初参戦すると小比類巻貴之をKO、決勝で魔裟斗を判定で下し優勝を果たした。

その後も連勝を飾り、06年のトーナメントにも参戦すると準々決勝で佐藤嘉洋を、準決勝でドラゴを破り、決勝で05年のトーナメント決勝で敗れているアンディー・サワーを2Rな右ストレートでKOし、2度目の優勝を果たした。その後は世界で活躍し、19年3月のAll star fightでアルテム・パシュポリンに勝利してからしばらく試合から遠ざかっていた。

3年振りの復帰戦となった22年7月にカンボジアで開催されたWORLD FIGHT TOURNAMENT 2022ではドミトリー・ヴァラッツと対戦し、得意の左ミドルと首相撲で3年のブランクを感じさせない動きで復帰戦を勝利で飾った。8月にはラジャダムナンスタジアムで三浦孝太とエキシビションマッチを行い大きな話題を呼ぶと、試合では格の違いを見せつけた。9月にはBKFCに初参戦し、エルカン・バロルを1R1分50秒で仕留め、10月には過去に4度対戦した佐藤嘉洋とエキシビションマッチを行った。

これまでに240勝(73KO)24敗13分(23年4月現在)という実績を残しているムエタイ界のレジェンドが、日本のリングで再びその強さをみせつける。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

