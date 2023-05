『RIZIN.42』でブアカーオ・バンチャメークと対戦する安保瑠輝也 (C)ORICON NewS inc.

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第49回は、『RIZIN.42』にて70キロのキックボクシングルールでブアカーオ・バンチャメークと対戦する安保瑠輝也。昨年末にK-1を離脱し、今年2月にはBreakingDownに出場するなどボーダーレスに暴れまわる男が、初のRIZINでレジェンド狩りに挑む。

■安保瑠輝也 基本データ

名前:安保瑠輝也

出身地:日本 兵庫県

生年月日:1995年10月29日

身長:180cm

体重:70.0kg

所属:MFL team CLUB es

Twitter:@anpo_rukiya

■プロフィール

第4代K-1 WORLD GPスーパー・ライト級王者。幼少の頃より実弟・安保璃紅とともに空手で数々の実績を残す。小学校5年生の時にK-1を目指しグローブ空手に転向。プロデビューとなった2012年8月のKrushでは平塚大士に黒星を喫したが、16年11月のK-1大会で東本央貴を破るとそこから4連勝を飾る。しかし、18年6月のゴンナパー・ウィラサクレック戦ではKO負けを喫し、連勝ストップとなった。

9月の復帰戦では林健太を左ストレートでマット沈め、12月の山崎秀晃戦では大激闘の末にKO勝利を挙げる。19年6月の両国大会ではゲーオ・ウィラサクレックの持つスーパー・ライト級王座に挑戦し、延長戦に及ぶ接戦の末に判定勝利して悲願のベルトを腰に巻いた。しかし試合内容に納得いかず、12月の名古屋大会でゲーオとのダイレクトリマッチを志願。その再戦でも延長にもつれ込んだが、接戦を制して初防衛を果たした。

20年3月のK‘FESTAでは挑戦者・不可思をフルマークの判定で下して2度目の王座防衛に成功。9月には山崎と3度目の防衛戦で激突するも、1Rに左フックを被弾し、王座防衛ならなかった。21年にはウェルター級に階級を上げ7月の幸輝戦では3度のダウンを奪い完全復活を果たした。

9月の横浜アリーナ大会で開催された第2代K-1ウェルター級王座決定トーナメントで一回戦のアラン・ソアレス、準決勝で松岡力をKOして決勝進出。決勝では野杁正明と対戦。しかし3R終盤に三日月蹴りによるKO負けを喫し準優勝に終わる。再起戦となった12月大会では海斗に1R KO勝利を飾ると、22年4月にはプライチュンポン・ソー.シーソムポンを1Rでマットに沈め、再び連勝。6月のTHE MATCH 2022ではRISEの山田洸誓を迎え撃ち、判定勝利を挙げた。

RIZIN初参戦となる今大会でレジェンドに勝利し、その強さを証明する。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

