『RIZIN.42』でホベルト・サトシ・ソウザと対戦するスパイク・カーライル (C)RIZIN FF

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第47回は、『RIZIN 42』にて71キロのMMAルールでホベルト・サトシ・ソウザと対戦するスパイク・カーライル。UFCでも活躍し、昨年4月にはRIZIN初参戦にして武田光司から一本勝ちしたアメリカの強豪が、ノンタイトル戦ながらライト級王者のサトシに挑む。

■スパイク・カーライル 基本データ

名前:スパイク・カーライル

出身地:アメリカ カリフォルニア州

生年月日:1993年5月6日

身長:172cm

リーチ:180cm (71inc)

体重:71.0kg

所属:Kings MMA Anaheim / Treigning Lab

■プロフィール

4歳の頃から空手を始め、それ以外にもバスケットボール、サッカー、ラグビー、野球など多くのスポーツを経験するが、頑強な肉体と好戦的な性格から、いつもルール上のトラブルを巻き込まれていたという。しかし12歳でレスリングを始めてからは、自身の情熱は格闘技に向いていることに気づき、格闘技にのめり込むようになった。ここまでに空手を2年間、レスリングを4年間、ブラジリアン柔術を11年間学び、18歳の時にMMAファイターになることを決意する。

アマチュアで20戦近く経験をし、MMAファイターとしての基礎を身につけると、2017年9月に地元カリフォルニアで開催されたローカルイベントCCWでプロデビュー。その試合では腕十字による一本勝ちで白星発進すると、以降もそのCCWはじめ、CXF、LFAなどで経験を積み、CCWではフェザー級のベルトを巻くなど活躍し、20年にUFCの切符を手にするまでに8勝1敗の好成績を残した。

UFCデビュー戦ではアーロン・クルーズを相手に1ラウンド1分25秒でTKO勝利を奪ったが、その後自身のキャリア初の連敗を喫し、UFCからリリースされてしまう。しかし21年からはLFA、Ballys FightNight、CageWarriors130で全てKO/一本勝ちで3連勝を飾り、ベラトールとの契約をつかんだ。21年12月のベラトール272では同じくUFC経験者のダン・モレットを相手にチョークを決めて一本勝ちし、この年を4連続KO・一本勝利で4連勝を飾った。

「日本で試合をする事は子供の頃から夢だった。PRIDEを見ながら育ち、日本でのファイトスタイル、そして日本のファンの虜になったんだ」と語るカーライルのRIZIN初参戦となった22年4月のRIZIN.35で、武田光司と対戦。日本ライト級トップ戦線で活躍する武田から一本勝ちを収めその強さを見せつけた。

■RIZIN戦績

・2022.04.17 RIZIN.35

WIN vs 武田光司 2R 1分35秒 SUB(テクニカルサブミッション:フロントチョーク)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

関連キーワード その他