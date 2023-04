『RIZIN.42』でフアン・アーチュレッタと対戦する井上直樹 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第44回は、『RIZIN 42』にて61キロのMMAルールでフアン・アーチュレッタと対戦する井上直樹。日本人最年少となる19歳でUFCと契約した世界を知る若き本格派が、元ベラトールバンタム級王者を下し、念願のRIZINバンタム級ベルトに挑む。

■井上直樹 基本データ

名前:井上直樹

出身地:日本 愛知県

生年月日:1997年6月14日

身長:173cm

リーチ:177cm(70inc)

体重:61.0kg

所属:セラ・ロンゴ・ファイトチーム

Twitter:@NaokiInoueMMA

■プロフィール

地元・愛知県豊橋市の名門・空手道白心会で姉・魅津希と共に格闘技を始める。総合格闘技のほか、キックボクシングやシュートボクシング、ブラジリアン柔術のアマチュア大会に参戦し経験を積む。2015年2月のDEEPフューチャーキングトーナメント2014でプロデビューを果たすと、2試合連続一本勝ちで優勝し、以降、カン・サトー、島袋力、柴田“MONKEY”有哉、安谷屋智弘らを破り10連勝を飾る。

17年4月に日本人最年少となる19歳でUFCと契約し、同年6月のカールス・ジョン・デ・トーマス戦でUFCデビューを果たすと終始寝技で圧倒し、フルマークの判定勝ちを収める。怪我により約1年ぶりとなった18年6月の復帰戦で はマット・シュネルと対戦するも僅差で敗れ、キャリア初黒星喫する。

その後はUFCフライ級廃止の余波を受け、UFCを離れると19年2月にCFFCに参戦し、当時のCFFCフライ級王者のショーン・サンテラと対戦。 しかし、判定負けを喫し2連敗となった。19年12月のDEEPでの北田俊亮と対戦すると1R中盤にRNCで一本勝ちを収め、世界を経験した強さを見せつけた。

RIZIN初参戦となった20年2月のRIZIN.21ではトレント・ガーダムをフルマークで下し、デビュー戦を勝利で飾ると、同年8月のRIZIN.22では渡部修斗と対戦し、相手の得意技であるRNCで一本勝ちを収め、その年末には元谷友貴からも一本勝ちをあげた。21年6月のバンタム級JAPANグランプリ1回戦はベテラン石渡伸太郎と対戦すると1RにTKO勝ちを収め、同年9月のGP2回戦では剛腕の金太郎相手に判定勝利を挙げる。多くの関係者から優勝候補大本命の声も多かったが、その年末の準決勝では打・投・極を得意とする扇久保博正にまさかの判定負けを喫し、GP敗退となった。

怪我による休養を経て約1年ぶりの参戦となった22年12月のRIZIN.40大晦日大会で瀧澤謙太と対戦すると、アームバーで瀧澤からタップを奪い復帰戦を勝利で飾った。

■RIZIN戦績

・2020.02.22 RIZIN.21

WIN vs トレント・ガーダム 3R 判定 (0-3)

・2020.08.09

RIZIN.22 - STARTING OVER - WIN vs 渡部修斗 1R 1分40秒 S(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

・2020.12.31 RIZIN.26

WIN vs 元谷友貴 1R 3分00秒 S(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

・2021.06.13 RIZIN.28

WIN vs 石渡伸太郎 1R 1分58秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドキック)

・2021.09.19 RIZIN.30

WIN vs 金太郎 3R 判定 (3-0)

・2021.12.31 RIZIN.33

LOSE vs 扇久保博正 3R 判定 (3-0)

・2022.12.31 RIZIN.40

WIN vs 瀧澤謙太 2R 3分53秒 SUB(タップアウト:アームバー)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

