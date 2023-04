『RIZIN.42』で元谷友貴と対戦する朝倉海 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第42回は、『RIZIN 42』にて61キロのMMAルールで元谷友貴と対戦する朝倉海。右拳の負傷から1年半ぶりの復帰となる今回、“RIZINのエース”が豪快な勝利で完全復活をアピールし、再びベルトを目指していく。

■朝倉海 基本データ

名前:朝倉海

出身地:日本 愛知県

生年月日:1993年10月31日

身長:172cm

体重:61.0kg

所属:トライフォース赤坂

Twitter:@kai_1031_

■プロフィール

THE OUTSIDERで無敗のまま55-60kg級の王者となる。韓国のROAD FCでは2連勝を飾るも3戦目で打撃王ムン・ジェフンと対戦し初のKO負けを喫した。

2017年末のRIZINでデビュー戦では才賀紀左衛門を、18年にはマネル・ケイプ、トップノイ・タイガームエタイを下す。その年の大晦日、ムン・ジェフンとの再戦が実現。死闘を繰り広げ、フルマークの判定勝利でリベンジを果たす。19年8月のRIZIN.18では二冠制覇を成し遂げた王者・堀口恭司をわずか68秒でマットに沈め大番狂わせを演じた。続く10月のRIZIN.19では佐々木憂流迦と対戦。1Rに強烈なパンチで顎を打ち砕き、完勝を収めた。

その大晦日は堀口恭司とのバンタム級タイトルマッチが決まっていたが、堀口が怪我によりベルトを返上。因縁のマネル・ケイプとの王座決定戦に挑んだがTKO負けを喫し、王座獲得とはならなかった。再起戦となった20年8月にはマネルのUFC移籍により空位となった王座を賭け、扇久保博正と対戦。戦略通り1R終盤に右アッパーからの飛び膝蹴りでマットに沈め、第3代バンタム級王者に輝く。続く9月のRIZIN.24ではノンタイトルで昇侍と対戦し、またしても1Rでマットに葬り格の違いを見せつけた。

その大晦日に1年越しとなった堀口恭司との再戦では、1RにグラウンドパンチによるTKO負けを喫し、初防衛はならなかった。21年6月の東京ドームで行われたバンタム級GP1回戦では渡部修斗相手に強烈なパウンドを落としTKO勝利すると、9月のGP2回戦ではアラン“ヒロ”ヤマニハと対戦し、序盤に拳を痛めながらもフルマークの判定勝ちを収めた。

大晦日の準決勝では同じく打撃を得意とする瀧澤謙太相手に全局面で圧勝し、決勝で扇久保との再戦となった。しかし、準決勝で利き手の拳を痛めパンチが使えず、判定負けとなり準優勝に終わった。その悔しさを胸に22年の4月には武者修行の為に渡米し、世界のトップランカー相手にハードなトレーニングを積み帰国。復帰戦となる今大会で修行の成果を発揮し、本来の強さを証明する。

■RIZIN戦績

・2017.12.29 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント 2nd ROUND

WIN vs 才賀紀左衛門 2R 2分39秒 TKO(レフェリーストップ)

・2018.5.6 RIZIN.10

WIN vs マネル・ケイプ 3R 判定 1-2

・2018.9.30 RIZIN.13

WIN vs トップノイ・タイガームエタイ 3R 判定 3-0

・2018.12.31 RIZIN 平成最後のやれんのか!

WIN vs ムン・ジェフン 3R 判定 0-3

・2019.8.18 RIZIN.18

WIN vs 堀口恭司 1R 1分08秒 KO(スタンドパンチ)

・2019.10.12 RIZIN.19

WIN vs 佐々木憂流迦 1R 0分54秒 TKO(レフェリーストップ:負傷)

・2019.12.31 RIZIN.20

LOSE vs マネル・ケイプ 2R 0分38秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2020.08.10 RIZIN.23 - CALLING OVER -

WIN vs 扇久保博正 1R 4分31秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドキック)

2020.09.27 ・RIZIN.24

WIN vs 昇侍 1R 2分37秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドキック)

・2020.12.31 RIZIN.26

LOSE vs 堀口恭司 1R 2分48秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2021.06.13 RIZIN.28

WIN vs 渡部修斗 1R 3分22秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2021.09.19 RIZIN.30

WIN vs アラン“ヒロ”ヤマニハ 3R 判定 (3-0)

・2021.12.31 RIZIN.33

WIN vs 瀧澤謙太 3R 判定 (3-0)

LOSE vs 扇久保博正 3R 判定 (0-3)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

関連キーワード その他