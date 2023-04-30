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日５―１ソ（３０日）　日本ハムが快勝

2023年4月30日 16時57分 (4月30日 17時05分更新)
　５回日本ハム無死、矢沢が右越えにプロ初本塁打を放つ＝エスコンフィールド

　５回日本ハム無死、矢沢が右越えにプロ初本塁打を放つ＝エスコンフィールド

　日本ハムが快勝した。三回に松本剛の適時打などで２点を先制し、五回は新人矢沢のプロ初本塁打と松本剛の適時打で加点した。３番手の堀が今季初勝利。ソフトバンクは藤井が踏ん張れず、打線も１得点と元気がなかった。

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