日本ハムが快勝した。三回に松本剛の適時打などで２点を先制し、五回は新人矢沢のプロ初本塁打と松本剛の適時打で加点した。３番手の堀が今季初勝利。ソフトバンクは藤井が踏ん張れず、打線も１得点と元気がなかった。