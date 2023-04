『RIZIN.42』で元谷友貴と対戦する朝倉海 (C)ORICON NewS inc.

ついに、“RIZINのエース”が戻ってくる。5月6日に開催される格闘技『RIZIN.42』(有明アリーナ)で、拳の負傷により欠場していた元バンタム級王者の朝倉海(29)が、1年半ぶりにリングに復帰。現在5連勝中と勢いに乗る元谷友貴(33)と対戦する。

2021年大みそか『RIZIN.33』以来の試合で、その間に2度にわたって“世界の格闘技の最先端”アメリカで修行し、技術的にも精神的にも大きく成長した。今回の試合の勝者が、同大会で行われる井上直樹VSフアン・アーチュレッタの勝者と、バンタム級チャンピオンベルトを賭けて戦うことも決まっており、かつて巻いたベルトを再び手にするため、そしてかねてから希望する「対世界」に挑戦するためにも、負けられない試合が続く。

試合まで約2週間、「早く成長した自分を見せたい」と試合が待ちきれない朝倉海にORICON NEWSは単独インタビューを実施。負傷した直後の心境や試合ができなかった期間の練習状況、さらにスペシャルアドバイザーを務める話題の格闘技『BreakingDown』からの影響などを語った。

■「やっぱり朝倉兄弟がいると盛り上がりが違う」っていうところを見せつけたい

――今回が約1年半ぶりの復帰戦で、待ちわびていたファンもたくさんいます。海さんのYouTubeを見ますと、試合がない期間も体型がほとんど変わっていなかったですが、コンディションのキープには気をつけていましたか?

【海】そうですね。大きなケガであまり練習ができない期間もあったのですが、完全にできない時間は短くてその時にできることもたくさんあったので、試合ができないからって遊んでいたわけじゃなく常に成長することを考えて練習を続けていました。

――試合がない期間は、どんなことを考えることが多かったですか?

【海】ケガをして試合が中止になった直後は落ち込んだ時期もありました。完璧に治らなくてもう試合ができなくなる可能性もありましたし、手術をしても本当に治るのかという不安も感じたけど、常に自分を信じていましたし、絶対に復活して僕が格闘技を盛り上げなきゃいけないという責任感も大きくなりました。常にポジティブにいて精神的にも成長することができたと思います。

――同時期に兄の未来さんの試合(今月29日の『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』で牛久絢太郎と対戦)もあるので、一緒に練習していますか?

【海】はい、毎日ではないですけど時々一緒にやっています。

――『LANDMARK』はチケットが即完売するなど話題になっていますが、自分の出る『RIZIN.42』も負けたくないという思いはあるのでしょうか?

【海】そこは「負けたくない」というよりは、一緒に盛り上げたいと思っています。久しぶりに兄弟でRIZINに出場するので「やっぱり朝倉兄弟がいると盛り上がりが違う」っていうところを見せつけたいですね。

――負傷以前はハイペースで試合をされてきましたが、今回の試合を大きなケガがなく終わることができたら、今後はどんなペースで試合をしていきたいですか?

【海】タイミングや相手にもよりますが、僕としては以前のようなペースでガンガン試合をしていきたいです。

――先日の公開練習では「RIZIN対ベラトールの対抗戦でRIZINが全敗で悔しかった」と話していました。次に対抗戦があれば、RIZIN代表として出たい?

【海】もちろん出たいです。海外に出て世界のトップ選手と戦いたい気持ちはずっとあるので、そこを一番優先したい。すぐに対抗戦第2弾をするのは難しければ、僕がRIZINでまたチャンピオンベルトを取って、今年中にRIZIN王者としてベラトールに殴り込みに行きたいです!

■SNSバトルやトラッシュトークは「僕はアリだと思う。ただし最低限のルールは守るべき」

――いま話題の格闘技『BreakingDown』で、海さんはスペシャルアドバイザーを務めています。BreakingDownきっかけで海さんのことを知り、『RIZIN.42』で初めて海さんの試合を見る人もかなりいるでしょうね。

【海】BreakingDownで格闘技の存在を知って興味を持ったという人がすごく増えているので、初めて僕の試合を見るという人もたくさんいると思います。そういう人たちに向けて、本物の強さ、本物の格闘技を見せたいです。

――BreakingDownに限らず、格闘技界ではSNSで対戦相手を挑発する“SNSバトル”が広がっています。海さんはこの世界的なムーブメントについて、どう考えていますか?

【海】そういったことが注目されるきっかけにもなりますし、試合を盛り上げるためにも僕はアリだと思います。世界の格闘技がトラッシュトークが増えているし、試合前に「お互いに頑張りましょう」って言ってるだけではお客さんが見たいと思えないし、盛り上がらないですよね。

――海さんがトラッシュトークをするイメージがないのですが、今後は相手やシチュエーションによっては、やる可能性もありますか?

【海】あるかもしれないですね。でも、多分みんな僕がどういう性格かわかっているので、トラッシュトークをしたくてもやりにくし、やっても無理矢理感が出ちゃいそうで。でも、盛り上げるためには必要でも、線引きは大事です。どこまで言っていいかの判断は必要だし、最低限のルールは守るべきだと思います。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

