【中日】細川成也、3回勝ち越し打！ 大貫撃ちで古巣・DeNAから初打点
2023年4月29日 15時06分
◇２９日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）
中日の細川成也外野手が、勝ち越しタイムリー。古巣ＤｅＮＡ相手から初打点を挙げた。
「３番・一塁」でスタメン出場し、１―１の同点に追い付かれた直後の３回だ。先頭の岡林が左翼線への二塁打でチャンスメーク。続く大島は空振り三振に倒れたが、細川が１ボール１ストライクから、ＤｅＮＡの先発・大貫の浮いた直球を見逃さずセンター返し。二走・岡林を楽々と迎え入れた。細川はこれで７打点目。８打点の木下に次いで、チーム単独２位となった。
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