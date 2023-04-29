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【J1名古屋】横浜M戦、ユンカーはベンチスタート 酒井宣福が初スタメン

2023年4月29日 13時17分

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名古屋グランパス・ユンカー

名古屋グランパス・ユンカー

◇29日　J1第10節　横浜M―名古屋（日産スタジアム）
　メンバーが発表され、FWユンカーがベンチスタート、FW酒井宣福が今季リーグ戦初スタメンとなった。ユンカーは、26日の冒頭のみ公開練習に姿を見せず、長谷川健太監督が「若干、前回の試合で疲労がたまっている部分がある」と説明していた。2位、3位の上位対決。ベンチから戦況を見つめる。
【横浜F・マリノス】
GK　一森　純
DF　松原　健
DF　畠中　槙之輔
DF　角田　涼太朗
DF　永戸　勝也
MF　渡辺　皓太
MF　喜田　拓也
MF　マルコスジュニオール
FW　水沼　宏太
FW　アンデルソンロペス
FW　エウベル
【名古屋グランパス】
GK　ランゲラック
DF　藤井　陽也
DF　中谷　進之介
DF　野上　結貴
MF　森下　龍矢
MF　米本拓司
MF　稲垣　祥
MF　内田　宅哉
FW　マテウスカストロ
FW　永井　謙佑
FW　酒井　宣福
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