２８日午後６時４５分ごろ、北陸新幹線富山駅ホームで線路につながる通路の扉の鍵が開いているのが見つかり、富山駅に向かっていた上下線が一時停車した。安全を確認し約３０分後に運転を再開した。

ＪＲ西日本によると、上下計７本が最大３１分遅れ、約２４００人に影響した。扉は作業員が線路に出入りする際などに使用。鍵が開いていた原因を調べている。

