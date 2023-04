『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』公開計量に登場した(左から)牛久絢太郎、朝倉未来 (C)ORICON NewS inc.

あす29日に開催される格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)の公開計量が29日、都内で行われ、“ダブルメインイベント”で対戦する牛久絢太郎と朝倉未来、そして斎藤裕と平本蓮をはじめ全9試合に出場する全18選手全員が計量をパスした。

1年4ヶ月ぶりのMMAの試合に臨む朝倉は、前日のインタビューでも順調ぶりを明かしていたように、この日もスッキリとした表情で契約体重の66キロをクリア。牛久と向かい合っての撮影では顔を近づけて不敵な笑みを浮かべると、最後は「明日は必ずKOします!」と宣言した。

一方の牛久は「お互いコンディションはバッチリなので、明日は最高の試合を期待してください」とファンに呼びかけた。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

・第9試合

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

・第8試合

斎藤裕 VS 平本蓮

・第7試合

倉本一真 VS 太田忍

・第6試合

武田光司 VS ルイス・グスタボ

・第5試合

浅倉カンナ VS V.V Mei

・第4試合

RENA VS クレア・ロペス

・第3試合

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

・第2試合

金原正徳 VS 山本空良

・第1試合

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

