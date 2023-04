『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』公開計量に出席した(左から)朝倉未来、平本蓮 (C)ORICON NewS inc.

あす29日に開催される格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)の公開計量が29日、都内で行われ、“ダブルメインイベント”で対戦する牛久絢太郎と朝倉未来、そして斎藤裕と平本蓮をはじめ全9試合に出場する全18選手全員が計量をパスした。

世間的に大きな注目を集めている平本は、緑のガウンをまとったまま計量をクリア。ミステリアスな雰囲気を漂わせたままマイクを持つと、「あしたから僕の時代です」と静かな声ながら大胆不敵に必勝を宣言した。

対する斎藤は1年ぶりの復帰戦で「いい準備ができてコンディションもいいので、明日は期待してください」と元フェザー級王者らしく余裕を漂わせた。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

・第9試合

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

・第8試合

斎藤裕 VS 平本蓮

・第7試合

倉本一真 VS 太田忍

・第6試合

武田光司 VS ルイス・グスタボ

・第5試合

浅倉カンナ VS V.V Mei

・第4試合

RENA VS クレア・ロペス

・第3試合

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

・第2試合

金原正徳 VS 山本空良

・第1試合

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

