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陸自ヘリ機体か、甲板に引き揚げ 事故原因解明急ぐ
沖縄県宮古島付近の陸上自衛隊ＵＨ６０ＪＡヘリコプター事故で、民間作業船は２日、海底から機体のような物...
5月2日
陸自ヘリの機体を甲板上に引き揚げ 沖縄・宮古島付近での墜落事故
沖縄県宮古島付近の陸上自衛隊ＵＨ６０ＪＡヘリコプター事故で、民間作業船は２日、海底から機体の主要部分...
夏も近づく八十八夜 愛知・西尾で新茶の摘み取り
八十八夜の２日、国内屈指の抹茶産地・愛知県西尾市で、茶娘たちに扮した女性たちが新茶の手摘みを...
経産省キャリア５回目逮捕 女性に薬物、性的暴行疑い
知人の２０代女性に睡眠作用がある薬物を飲ませて性的暴行を加えたとして、警視庁捜査１課は２日、準強制性...
京都・宇治で新茶シーズンＰＲ 八十八夜の新芽摘み
茶産地として有名な京都府宇治市で２日、新茶シーズンの訪れをＰＲする「八十八夜茶摘みの集い」が開かれた...
三重北部４高校で連続学校荒らし 四日市高や桑名西高、ユニホームや体操着盗難
三重県教委は３０日、桑名市内の県立高校３校で部室の鍵が壊されたり、窓ガラスが割られるなどの被害が連続...