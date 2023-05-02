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【ショート動画】コンサートで逆境跳ね返す！　千種高アカペラ同好会

2023年5月2日 12時30分 (5月2日 12時30分更新)
　新型コロナの感染拡大で学校の課外活動が制限されていた昨年、逆境をチャンスに変えて初の単独コンサートを成功させた千種高アカペラ同好会。今年からは毎年の恒例行事として続くことが決まった。

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