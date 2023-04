『乃木坂46 32ndSG アンダーライブ』より

アイドルグループ・乃木坂46のアンダーメンバーが27日、東京ガーデンシアターで『32ndSG アンダーライブ』(全8公演)の最終公演を開催し、3〜5期生のみで行う“アンダーライブ新章”を盛況のうちに終えた。

今回の出演メンバーは、3月29日に発売された32ndシングル「人は夢を二度見る」のアンダーメンバー17人のうち15人(中村麗乃、岡本姫奈が休演)。アンダー楽曲「さざ波は戻らない」Wセンターの伊藤理々杏と林瑠奈が座長を務め、初参加の5期生を迎えて、4月5日から東京、大阪、愛知の3都市4会場で全8公演を開催した。

オープニングは3期生の伊藤理々杏、阪口珠美、佐藤楓、向井葉月、吉田綾乃クリスティーによる「新しい世界」。アンダーに初参加したときの思い出の楽曲を情熱的にパフォーマンスし、曲中では伊藤が「私たちが新しいアンダーライブを作ります。だから、ついてきてください!」と宣言した。

続いて、4期生の北川悠理、黒見明香、清宮レイ、林瑠奈、矢久保美緒が、こちらもアンダー初参加曲「マシンガンレイン」を、5期生の池田瑛紗、小川彩、奥田いろは、冨里奈央、中西アルノは、アンダー楽曲の原点「左胸の勇気」を披露。最後に全メンバーが勢ぞろいすると、伊藤と林が「アンダーライブ、スタート!」と号令をかけ「Overture」へと突入した。

今回はWセンター制とあり、伊藤率いる青組(伊藤、黒見、佐藤、冨里、中西、矢久保、吉田)、林率いる赤組(林、池田、小川、北川、阪口、清宮、向井、吉田)に分かれてパフォーマンスを繰り広げるブロックが用意された。

伊藤のソロ歌唱をフィーチャーした「音が出ないギター」、吉田がセンターを務めた「命は美しい」で観客を圧倒。続いて、林の艶やかなソロボーカルで魅了した「ショパンの嘘つき」、阪口が大人びた表情で楽曲を彩った「ごめんねFingers crossed」で魅せる。そして、「ありがちな恋愛」で2組がそろうと、定番曲「狼に口笛を」「13日の金曜日」を連発し、さらに会場の一体感を高めていった。

黒見、池田、冨里、矢久保による「Out of the blue」からはユニットブロックへ。北川&林は「アトノマツリ」で歌にラップにと大活躍し、「もしも心が透明なら」ではグループ最年少の小川を中心に、先輩の阪口、佐藤、清宮、向井が艶やかな空気を作り上げる。歌唱力に定評のある伊藤、奥田、中西、吉田は「パッションフルーツの食べ方」で、個性が際立つボーカルと独特の空気で会場を包み込んだ。

本編最後の楽曲を前に、座長の1人として今回のアンダーライブを引っ張ってきた林が「皆さんにとってアンダーライブってなんですか?」と客席に投げかけ。「きっと私たちの中にもこの答えの正解はなくて、皆さんの中でもいろんな捉え方があっていいんじゃないかと私は思っています」と話した。

続けて「アンダーライブはうれしいとか楽しいだけじゃなくて、不安とか焦りとか悔しさ、プレッシャー、そういう気持ちを全部パフォーマンスに乗せられる場所だと思っていて。もしそれが私たちからの一方通行なものだとしても、気づいたら皆さんは私たちの気持ちをいつの間にか受け止めちゃっている、そんな強い力がアンダーライブにはあると信じています。だから、皆さんにはひとときもこぼさずに、私たちの気持ちを受け取ってほしいです」と呼びかけ、「誰よりそばにいたい」を15人のソロ歌唱で歌いつないでいった。

アンコールでは「そんなバカな…」「ガールズルール」と盛り上がり必至のナンバーを連発。一段と熱量を増した声援やコールにメンバーも呼応した。

もう1人の座長である伊藤は「今回ツアーをさせてもらって、しかも最後にこんなに大きな会場で、こんなにたくさんの方に来ていただけてうれしくて。5期生ちゃんたちが初めて参加ということで、前より距離が縮まって仲良くなれて私は楽しかったんですけど、メンバーのみんなは楽しかったですか? ファンのみんなは楽しかったですか?」と問いかけた。

盛大な反応に伊藤は「それが聞けて何よりです。目標が自分の中で達成されました」と満面の笑み。最後はメンバーと観客が一丸となって「乃木坂の詩」を歌い上げた。ライブは終わったかと思われたが、さらなるアンコールを求める声援が響き渡り、メンバーはWアンコールとして「ロマンスのスタート」をプレゼントした。

なお、ファイナルの東京ガーデンシアター公演は2日間計1万6000人を動員。27日の最終公演のみオンライン生配信も行われた。

■『乃木坂46 32ndSG アンダーライブ』セットリスト

01. 新しい世界

02. マシンガンレイン

03. 左胸の勇気

Overture

04. さざなみは戻らない

05. ここにいる理由

06. あの日 僕は咄嗟に嘘をついた

07. 音が出ないギター

08. 命は美しい

09. ショパンの嘘つき

10. ごめんねFingers crossed

11. ありがちな恋愛

12. 狼に口笛を

13. 13日の金曜日

14. Out of the blue

15. アトノマツリ

16. もしも心が透明なら

17. パッションフルーツの食べ方

18. 自惚れビーチ

19. 口ほどにもないKISS

20. 嫉妬の権利

21. 届かなくたって…

22. 錆びたコンパス

23. 日常

24. 誰よりそばにいたい

【アンコール】

EN1. そんなバカな…

EN2. ガールズルール

EN3. 乃木坂の詩

【ダブルアンコール】

EN4. ロマンスのスタート

関連キーワード 音楽