a flood of circle・佐々木亮介

4人組ロックバンド・a flood of circleの佐々木亮介(Vo&Gt)が27日、東京・新代田Feverにて自主企画『Ryosuke Sasaki LEO presents “自由研究 I”』を開催し、ライブ中に同イベントの第2回を8月17日に開催すると発表した。

同イベントは、佐々木が自身のソロ名義である「LEO」を冠した、“挑戦”と“実験”と“遊び”をテーマとする新たなライブシリーズ。きょう27日がその初回となり、ゲストとして5人組ロックバンド・No Busesの近藤大彗によるソロプロジェクト・Cwondoと、DJの片平実(Getting Better)も出演。フロアライブとDJのノンストップイベント形式で展開された。

この日の佐々木は、DJとしてステージに立った後にライブも行うという“二刀流”で、ソロ作品を中心に全14曲を披露。自ら手がけたトラックとともに、「大脱走/The Great Escape」や「HARIBO IS MY GOD」ではFender製30TH ANNIVERSARY SCREAMADELICA STRATOCASTER、「Sofa Party」や「夢は呪い」ではZemaitis製AAS-3000HWを手に、曲調とパフォーマンスの振り幅も見せつけた。

さらに、8曲目「Baby 君のことだよ/Baby It's You」ではPCトラブルでバックトラックが突如停止するものの、そのままアコギでの弾き語りへ。「1人で歌えないから流してるんだけどさ…いいこと思いついた」と笑いながらコーラスパートをファンの歌声に託し、バンドマンらしい“ライブ感”で沸かせる場面もあった。

そして最後に「We Alright」を披露し、佐々木は「8月に続きやるから」と、同イベントの第2回の開催を発表。初回終演前にもかかわらず、早くも第2回が発表されるというまさかの展開に、会場では割れんばかりの拍手と歓声が沸き起こった。

■『Ryosuke Sasaki LEO presents “自由研究 I”』佐々木亮介セットリスト

01. Long Island Iced-tea

02. 大脱走/The Great Escape

03. The Night Of Starfish

04. Meme Song

05. Sofa Party

06. 小さな世界

07. 夢は呪い

08. Baby 君のことだよ/Baby It's You

09. Black Eye Blues Remix

10. HARIBO IS MY GOD

11. JUDY JUDY JUDY

12. Snowy Snowy Day, Ya!

13. 自由研究

14. We Alright

■『Ryosuke Sasaki LEO presents “自由研究II”』日程

8月17日(木) 東京・新代田FEVER

出演:佐々木亮介(※ゲストあり)

