4・29『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』で斎藤裕と対戦する平本蓮

29日に行われる格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場する平本蓮(24)が27日、都内で行われた試合前インタビューに登場。ファンから期待される朝倉未来(30)との試合について「どうでもいい」と興味を示さなかった。

2020年大みそかにMMAデビューし萩原京平と鈴木千裕に2連敗したが、去年7月の鈴木博昭戦で初勝利。続けて11月の弥益ドミネーター聡志戦では強烈な打撃を次々にヒットさせ何度もダウンを奪い、進化した姿を見せつけて完勝。過激なSNSでの発信も支持され、一気にRIZINの中心へと躍り出た。

今大会では元フェザー級王者の斎藤裕(36)と対戦。さらに、大会のメインでは牛久絢太郎(27)VS朝倉未来の試合で、因縁のある平本と朝倉がともに勝って次に試合が組まれることを期待するファンの声は多い。

しかし、平本は朝倉について「あんなナメクジと一緒にしてほしくないですね。まぁ決まったらやるぐらいの感じで、どうでもいい。僕の中では斎藤からKOで勝利したほうがもっと大きいものが得られる」と世間が求める試合、そして朝倉未来を切り捨てた。

一方の朝倉も、「平本とやることになっても俺が勝つし、早くクレベル(・コイケ)を倒したいのでそこを見ていない。クレベルが調子に乗ってるのでボコボコにしたい」と、平本は眼中に入っていない。

お互いに興味を示さないビッグマッチだが、ともに勝利することになると世間の声はより一層、2人の試合を求める。果たして、ダブルメインイベントの結末は、どうなるのか。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

・第9試合

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

・第8試合

斎藤裕 VS 平本蓮

・第7試合

倉本一真 VS 太田忍

・第6試合

武田光司 VS ルイス・グスタボ

・第5試合

浅倉カンナ VS V.V Mei

・第4試合

RENA VS クレア・ロペス

・第3試合

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

・第2試合

金原正徳 VS 山本空良

・第1試合

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

