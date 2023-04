4・29『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』で斎藤裕と対戦する平本蓮 (C)ORICON NewS inc.

29日に行われる格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場する平本蓮(24)が27日、都内で行われた試合前インタビューに登場。元フェザー級王者の斎藤裕(36)との試合に向けて意気込みを語った。

2020年大みそかにMMAデビューし萩原京平と鈴木千裕に2連敗したが、去年7月の鈴木博昭戦で初勝利。続けて11月の弥益ドミネーター聡志戦では強烈な打撃を次々にヒットさせ何度もダウンを奪い、進化した姿を見せつけて完勝。過激なSNSでの発信も支持され、一気にRIZINの中心へと躍り出た。

自身のMMAキャリアにおいてもっとも強敵との対戦だが、試合前の心境は「最高です。誰も俺を止めることができない、それくらい強くなってしまった」と絶対的な自信を誇る。戦略についても「向こうは組みたいだろうから対策を練ってきたけど、以外に打撃を狙ってると思うので警戒しています」と明かした。

試合前に向けて集中して練習に取り組んできたが、SNSでの悪口は止まらず、RIZIN参戦が決まった安保瑠輝也とは激しいバトルを繰り広げた。これについて「試合が近づくと頭でずっと考えちゃってどんどん疲れちゃう。でも試合が近くても試合を意識しないでそのままで言ったほうが強いんだなってことに気づいてから、試合前も普段のまま行けるようにSNSで悪口を書いてました」と持論を語った。

その安保について「どう考えてもお前が間違ってるだろう」と思いながらSNSで口撃を繰り返したことで「勇気をもらえました」と、まさかの感謝の言葉も飛び出した。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

・第9試合

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

・第8試合

斎藤裕 VS 平本蓮

・第7試合

倉本一真 VS 太田忍

・第6試合

武田光司 VS ルイス・グスタボ

・第5試合

浅倉カンナ VS V.V Mei

・第4試合

RENA VS クレア・ロペス

・第3試合

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

・第2試合

金原正徳 VS 山本空良

・第1試合

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

