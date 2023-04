4・29『RIZIN LANDMARK 5』で朝倉未来と対戦する牛久絢太郎 (C)ORICON NewS inc.

29日に行われる格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場する牛久絢太郎(27)が27日、都内で行われた試合前インタビューに登場。メインイベントの朝倉未来(30)との試合に向けて意気込みを語った。

牛久にとって昨年10月にクレベル・コイケに敗れ、保持していたフェザー級チャンピオンベルトを失って以来の再起戦。「いつか戦いたいと思っていた」と熱望していた“格闘家YouTuberのパイオニア”にしてBreakingDownの仕掛け人として世間の注目を集めるカリスマ・朝倉未来と対戦する。

朝倉について「打撃の決定力が強い選手」と警戒しながら「それも含めて僕のペースで僕の試合をする」とあふれる自信をあらわにする牛久。注目度の高い試合のため予想動画が数多くあがっており、その大半が“未来有利”と予想しているが「その人たちは僕のすべてを知ってるわけじゃないので。僕は僕で全てをぶつけるだけ」と意に介していない。

未来が公開練習やこの日の会見でも勝利を確信している発言をする一方、牛久は報道陣からの質問にもシンプルな答えを繰り返し、対策や戦略についても具体的な発言は避けてきた。その真意を聞かれると「僕の自然体なので変な意味がないです」と狙いはないとしながらも、「心理戦も含めて順調に進んでいる」と含みをもたせた。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

・第9試合

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

・第8試合

斎藤裕 VS 平本蓮

・第7試合

倉本一真 VS 太田忍

・第6試合

武田光司 VS ルイス・グスタボ

・第5試合

浅倉カンナ VS V.V Mei

・第4試合

RENA VS クレア・ロペス

・第3試合

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

・第2試合

金原正徳 VS 山本空良

・第1試合

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

