宮脇咲良 (C)ORICON NewS inc.

韓国のガールズグループ・LE SSERAFIM(ル セラフィム)の宮脇咲良(25)が27日、ファッション誌『GINGER』(幻冬舎)の公式インスタグラムに登場。透けブラトップな美ボディショットが公開した。

同誌6月号の通常版では、LE SSERAFIMが表紙を担当。SNSでは、SAKURA&KIMCHAEWONの2ショット、KAZUHA&HUHYUNJIN&HONGEUNCHAEの3ショットの撮影中オフショット動画を公開。ブラトップを“スケスケ”シースルーから透けさせた宮脇を、チェウォンが“バックハグ”しており、「それぞれのユニットのキュートなカットは付録のステッカーにもなっています」と紹介した。

この投稿に「サムクラ尊」「Oh my goodness」「このオフショットはやばい」「サムネ見て出したことないド低い声出ちゃった」「they look so prettyyy」「サムクラの撮影はプロだし、マンネズ(?)は愉快で尊いな」などの声が寄せられている。

関連キーワード エンタメ総合