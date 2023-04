RENA (C)ORICON NewS inc.

29日に行われる格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場するRENA(31)が27日、都内で行われた試合前インタビューに登場。クレア・ロペス(33)との試合に向けて意気込みを語った。

昨年7月のアナスタシア・スヴェッキスカ戦で勝利したものの、その試合で負傷し、今回が10ヶ月ぶりの復帰戦。「久しぶりの試合でちょっと緊張もありつつ、いい感じに(コンディションを)持ってこられた。ケージの試合も2回目なのでちょっとドキドキワクワクです」と現在の心境を明かす。

対戦相手について「なんでもできるトータルファイター。スキを見せたほうが倒されて一本取られる戦いになる。お互いに決定率も高いので、早めの段階でKOか一本決着になるんじゃないかな」と分析する。

今回がRIZINで17試合目と歴代選手の中でもトップクラスの参戦回数を誇る。「初期は2ヶ月くらいの練習で飛びつきしかできない状況で試合に出ていた。それから7年くらい経っていろんな経験をさせてもらい、落ち着いて自身を持って試合に臨めるようになってきた。年齢も31歳なので大人になったと感じます」と成長ぶりを振り返る。

一方で「大人になって見ちゃうクセも出てきたり、飛び込む勇気は若い頃のほうがあったと思う」語るが、「経験はプラスしかない。まだ踏みつける勇気はあるので、いいところを試合で全部出したい」と宣言した。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

・第9試合

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

・第8試合

斎藤裕 VS 平本蓮

・第7試合

倉本一真 VS 太田忍

・第6試合

武田光司 VS ルイス・グスタボ

・第5試合

浅倉カンナ VS V.V Mei

・第4試合

RENA VS クレア・ロペス

・第3試合

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

・第2試合

金原正徳 VS 山本空良

・第1試合

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

