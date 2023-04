斎藤裕 (C)ORICON NewS inc.

29日に行われる格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場する斎藤裕(36)が27日、都内で行われた試合前インタビューに登場。平本蓮(24)との試合に向けて意気込みを語った。

昨年4月の牛久絢太郎(27)戦以来、1年ぶりの試合となるが「自分の中で準備が整っているので、早く試合がしたい」と順調な仕上がりを見せる。対戦する平本は12歳も下でMMAキャリアも今回が5戦目という点について「けっこういろんな試合をやってきたけど、そんなに差があるの初めて。とは言っても力を入れて構えるのではなく、自分を整えることを意識してやってきた」と自分らしさを貫いた。

30戦目となる今回の準備の中で「どの試合も変わらずにやってるつもりですけど、心と体はリンクするんだと感じることが多かった」と振り返り、「今回は体調がすごくいいので精神的にも落ち着いています」と明かす。

自身の試合が近づいても、因縁のある安保瑠輝也(27)との舌戦を繰り広げるなどSNSを騒がせ続ける平本だが「僕も全部を追えていないのですが、盛り上げてくれてありがたいと思ってます。僕は口撃されてないので(笑)」と注目度の高まりは歓迎している。

そんな平本の過激な言動を指示するファンが急増し、彼を“新時代のヒーロー”として求める声も増えてきた。それでも斎藤は「それは全く感じないですね。誰かが言ってるんですか?」と興味を示さず。それでも「今までにないことをやっていて、格闘技業界に彼の存在感を締めてきたと思うけど、やはり選手は試合に勝ってこそ。試合結果がすごく大事なので」と格闘技の本質を説いた。

また、斎藤がかつて対戦した牛久と朝倉未来(30)が本大会のメインイベントで試合をする。展望を聞かれ「相性的には朝倉選手の方が有利なのかなっては思うけど、牛久選手がこの試合に向けて、どういう取り組みで何を目的にやってきたかがま試合には出る気がする。一筋縄ではいかないと思うけど、個人的には完全決着してほしい」と語った。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

・第9試合

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

・第8試合

斎藤裕 VS 平本蓮

・第7試合

倉本一真 VS 太田忍

・第6試合

武田光司 VS ルイス・グスタボ

・第5試合

浅倉カンナ VS V.V Mei

・第4試合

RENA VS クレア・ロペス

・第3試合

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

・第2試合

金原正徳 VS 山本空良

・第1試合

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

