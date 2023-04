4・29『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』で牛久絢太郎と対戦する朝倉未来 (C)ORICON NewS inc.

29日に行われる格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場する朝倉未来が27日、都内で行われた試合前インタビューに登場。格闘技以外のジャンルでも才能を発揮して成功を収めているが、今だからこそ見えた“格闘技の魅力”について語った。

未来はYouTuberとしてチャンネル登録者数は300万人を超え、自身がプロデュースする格闘技イベント『BreakingDown』も大ブレイク。さらに多くの商品やサービスをプロデュースし、ビジネス的に大きな成功を手にしてきた。

それゆえに「朝倉未来はハングリー精神を失ってしまったのでは」といった声も増えてきたが、未来は「僕も稼ぐ前はそういうこともあるのかと思ってたけど、稼いでみたら全然違う。もともと格闘技が好きだし、強さを証明したい気持ちのほうが大きい」と現在の心境を明かした。

改めて格闘技の魅力を聞かれると「お互いにいろんなものをかけて一対一で、何も持たずに2人の男がリングに上って、それぞれを応援する人がいて、勝敗ですべてが変わってしまう世界じゃないですか」と説明。久しぶりの試合を直前にして、YouTuberやビジネスマンではなく、100%の格闘家としての顔を見せた。

昨年9月にフロイド・メイウェザーとボクシングルールで試合をしたが、MMAの試合は1年4ヶ月ぶり。ブランクを心配する声もあるが「これまで30試合以上やってきたし、何万人っていうお客さんの前でメイウェザーとも試合をしてきたので」とまったく問題にしていない。

同じ大会に出場し斎藤裕と対戦する平本蓮との対戦を希望する声も多いが「やることになっても俺が勝つし、早くクレベルを倒したいのでそこを見ていない。クレベルが調子に乗ってるのでボコボコにしたい」と一蹴した。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

・第9試合

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

・第8試合

斎藤裕 VS 平本蓮

・第7試合

倉本一真 VS 太田忍

・第6試合

武田光司 VS ルイス・グスタボ

・第5試合

浅倉カンナ VS V.V Mei

・第4試合

RENA VS クレア・ロペス

・第3試合

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

・第2試合

金原正徳 VS 山本空良

・第1試合

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

関連キーワード その他