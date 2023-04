4・29『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』で牛久絢太郎と対戦する朝倉未来 (C)ORICON NewS inc.

29日に行われる格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場する朝倉未来(30)が27日、都内で行われた試合前インタビューに登場。メインイベントの牛久絢太郎(27)戦に向けた意気込みを語った。

昨年9月にフロイド・メイウェザーとボクシングルールで試合をしたが、MMAの試合は1年4ヶ月ぶりとなる。ブランクを心配する声もあるが「これまで30試合以上やってきたし、何万人っていうお客さんの前でメイウェザーとも試合をしてきたので」とまったく問題にしていない。

今回は試合決定から試合まで4ヶ月以上も準備期間があったことから「減量のための練習ではなく、しっかり試合に向けた練習をしつつ減量もできた。今が過去イチのコンディションに仕上がっている」と自信を見せる。昨年7月に30歳となったが「こっからさらに進化する。UFCでも30代のチャンピオンが出てきている」とさらなる成長を予感させた。

同じ大会に出場し斎藤裕(36)と対戦する平本蓮(24)との対戦を希望する声も多いが「やることになっても俺が勝つし、早くクレベル(・コイケ)を倒したいのでそこを見ていない。クレベルが調子に乗ってるのでボコボコにしたい」と一蹴した。

また、対戦相手の牛久が「格闘技に対する思い、気持ちの差で勝ち取りたい」と語っていたことについて聞かれると、「それは俺のほうが上かもしれない。彼は一つのことをやってる選手といろいろやってる選手の違いを言ってるかもしれないけど、格闘技の練習を24時間できるわけじゃないし、自分は一つのことをやっても飽きるので」と考えの違いを語った。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

・第9試合

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

・第8試合

斎藤裕 VS 平本蓮

・第7試合

倉本一真 VS 太田忍

・第6試合

武田光司 VS ルイス・グスタボ

・第5試合

浅倉カンナ VS V.V Mei

・第4試合

RENA VS クレア・ロペス

・第3試合

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

・第2試合

金原正徳 VS 山本空良

・第1試合

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

関連キーワード その他