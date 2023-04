『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』(7月21日公開)場面写真(C)2023 PARAMOUNT PICTURES.

トム・クルーズ主演の人気スパイ映画シリーズ最新作『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』(7月21日公開)よりイーサン・ハントの激走シーンを含む待望の場面写真が解禁となった。

映画人としての飽くなき情熱が増すばかりのトム・クルーズが、さらなる進化を求めて最新作で挑んだのは、バイクに乗ったイーサン・ハント(トム・クルーズ)が崖にむかってフルスピードで一直線、そのまま減速することなく超特大ジャンプを決め、真っ逆さまに落下、という未だかつて見たことのない超人的な撮影だった。

ノルウェー、ヴェストラン地方の最北部、ムーレ・オ・ロムスダールの断崖絶壁を舞台に、天地の境を見失ってしまうかのごとく常識を破り、広大な空と山がそびえ時の流れを忘れるような絶景の中、バイクとともに生身で飛び出して行く。

シリーズを重ねるごとに衝撃度を増すなかで、トム自身が「俳優人生で最も危険」と証言するこのシーンのメイキング映像や、その衝撃の一瞬を切り取ったポスタービジュアルが解禁されるたびに世界中から大反響が沸き起こっている本作。

今回、解禁となった場面写真は、蝋燭(ろうそく)の光がゆらめくほの暗い回廊で、何者かに追われているのか、もしくは追っているのか(?)、トムがスクリーンの向こうの観客に突っ込んでいくような予告編の中でもひと際印象的な一枚。

街中で降車したヒロイン役のヘイリー・アトウェルを何者からかかばうように立ちはだかる2ショット、そして今回初参戦となった最強のヴィラン、ポム・クレメンティエフの怪しげで挑発的な目線が印象的な表情を映し出したシーン。

前作『~フォールアウト』で強烈な印象を観客に残し、謎に包まれたキャラクター、ホワイト・ウィドウ役のヴァネッサ・カービーがイーサンの耳元で何かを囁いている姿といった、イーサンを取り巻くキャラクターたちの姿を見ることができる。

スパイ組織IMFメンバーであるルーサー(ヴィング・レイムス)、ベンジー(サイモン・ペッグ)に、幾度となくイーサンと共闘してきた人気キャラのイルサ(レベッカ・ファーガソン)とおなじみのメンバーが顔をそろえ、彼らに囲まれて街を闊歩するイーサンの姿も。

また、バイクスタントに臨む瞬間なのか、クリストファー・マッカリー監督と演出を確認するメイキング写真も到着。トムが自身のSNSで明かした「すべては、ここへつながっていく(It’s all led up to this)」という言葉といかにリンクしていくのか、続報に期待したい。

