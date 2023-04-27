【Prime Video】2023年5月に配信開始する新着作品 『ドキュメンタル』『レジェバタ』『99.9』など
2023年4月27日 10時47分 (4月27日 12時06分更新)
動画配信サービス「Prime Video」で5月に配信開始となる新着作品が公開された。松本人志企画・プロデュースのAmazon Original『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シーズン12 UNLIMITEDや、木村拓哉が織田信長を演じ、今年1月に公開された映画『レジェンド＆バタフライ』が早くも登場。松本潤主演の映画『99.9-刑事専門弁護士 - THE MOVIE』も配信開始となる。
■映画（日本）
5月1日（月）
・『99.9-刑事専門弁護士 - THE MOVIE』＊見放題独占配信
・『にゃんこ THE MOVIE 5』
5月1日（月）
・『99.9-刑事専門弁護士 - THE MOVIE』＊見放題独占配信
・『にゃんこ THE MOVIE 5』
5月12日（金）
・『レジェンド＆バタフライ』＊独占配信
・『レジェンド＆バタフライ』＊独占配信
5月19日（金）
・『ケイコ 目を澄ませて』＊独占配信
・『ケイコ 目を澄ませて』＊独占配信
5月26日（金）
・『騙し絵の牙』
・『騙し絵の牙』
5月29日（月）
・『劇場版ラジエーションハウス』＊見放題独占配信
・『劇場版ラジエーションハウス』＊見放題独占配信
■映画（海外）
5月1日（月）
・『アンテベラム』
・『ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード』
5月1日（月）
・『アンテベラム』
・『ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード』
5月3日（水 ・祝）
・『パウ・パトロール ザ・ムービー』＊見放題独占配信
・『パウ・パトロール ザ・ムービー』＊見放題独占配信
5月5日（金・祝）
・Amazon Original『母の日にアディオス！』 ＊午前9時から独占配信
・『ファイナル アカウント 第三帝国最後の証言』＊見放題独占配信
・Amazon Original『母の日にアディオス！』 ＊午前9時から独占配信
・『ファイナル アカウント 第三帝国最後の証言』＊見放題独占配信
5月6日（土）
『・NOPE／ノープ』＊見放題独占配信
『・NOPE／ノープ』＊見放題独占配信
5月16日（火）
・『 ザ・ディープハウス ～湖底からの呪い』＊見放題独占配信
・『 ザ・ディープハウス ～湖底からの呪い』＊見放題独占配信
5月18日（木）
・『ビースト』＊見放題独占配信
・『ビースト』＊見放題独占配信
■映画（韓国）
5月2日（火）
・『 殺人鬼から逃げる夜』
5月2日（火）
・『 殺人鬼から逃げる夜』
5月17日（水）
・『渇き』
・『別れる決心』＊独占配信
・『渇き』
・『別れる決心』＊独占配信
■アニメ映画（日本）
5月1日（月）
・映画『五等分の花嫁』＊見放題独占配信
5月1日（月）
・映画『五等分の花嫁』＊見放題独占配信
■TVドラマ（国内）
5月1日（月）
・『罠の戦争』
5月1日（月）
・『罠の戦争』
■TVドラマ（海外）
5月12日（金）
・Amazon Original『ダハード ～叫び～』＊午前3時半から独占配信
5月12日（金）
・Amazon Original『ダハード ～叫び～』＊午前3時半から独占配信
5月25日（木）
・Amazon Original『グリフォン戦記』＊午前9時から独占配信
・Amazon Original『グリフォン戦記』＊午前9時から独占配信
■TVドラマ（韓国）
5月6日（土）
・Amazon Original『九尾狐伝 1938』＊午後11時半から配信 （毎週土日更新
5月6日（土）
・Amazon Original『九尾狐伝 1938』＊午後11時半から配信 （毎週土日更新
■バラエティー（国内）
5月26日（金）
・Amazon Original『 HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シーズン 12 UNLIMITED＊独占配信
5月26日（金）
・Amazon Original『 HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シーズン 12 UNLIMITED＊独占配信
■バラエティー（海外）
5月12日（金）
・Amazon Original『ジミー・Ｏ・ヤン：人生おいくら？』＊午前9時から独占配信
5月12日（金）
・Amazon Original『ジミー・Ｏ・ヤン：人生おいくら？』＊午前9時から独占配信
■バラエティー（韓国）
5月12日（金）
・Amazon Original『ソジンの家』＊独占配信
5月12日（金）
・Amazon Original『ソジンの家』＊独占配信
■ドキュメンタリー（国内）
5月1日（月）
・日向坂46ドキュメンタリー映画『希望と絶望』
5月1日（月）
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