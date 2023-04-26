TVアニメ「実は俺、最強でした？」のキャスト情報が発表された。主人公のハルト役は村瀬歩、妹のシャルロッテ役は種崎敦美、ハルトの従者・フレイ役は清水彩香が担当する。アニメは７月より、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットANiMAZiNG!!!にて放送がスタート。

■キャスト

ハルト・ゼンフィス：村瀬歩

シャルロッテ・ゼンフィス：種崎敦美

フレイ：清水彩香

■スタッフ

原作：澄守彩「実は俺、最強でした？」（講談社Kラノベブックス刊）

監督：直谷たかし

副監督：浅見松雄

シリーズ構成：高橋龍也

脚本：高橋龍也／山田哲哉

キャラクターデザイン：安田祥子

アニメーション制作：Staple Entertainment株式会社

製作：「実は俺」製作委員会

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