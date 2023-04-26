アニメ「実は俺、最強でした？」出演は村瀬歩・種崎敦美・清水彩香
2023年4月26日 18時00分 (4月26日 19時05分更新)
TVアニメ「実は俺、最強でした？」のキャスト情報が発表された。主人公のハルト役は村瀬歩、妹のシャルロッテ役は種崎敦美、ハルトの従者・フレイ役は清水彩香が担当する。アニメは７月より、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットANiMAZiNG!!!にて放送がスタート。
■キャスト
ハルト・ゼンフィス：村瀬歩
シャルロッテ・ゼンフィス：種崎敦美
フレイ：清水彩香
シャルロッテ・ゼンフィス：種崎敦美
フレイ：清水彩香
■スタッフ
原作：澄守彩「実は俺、最強でした？」（講談社Kラノベブックス刊）
監督：直谷たかし
副監督：浅見松雄
シリーズ構成：高橋龍也
脚本：高橋龍也／山田哲哉
キャラクターデザイン：安田祥子
アニメーション制作：Staple Entertainment株式会社
製作：「実は俺」製作委員会
監督：直谷たかし
副監督：浅見松雄
シリーズ構成：高橋龍也
脚本：高橋龍也／山田哲哉
キャラクターデザイン：安田祥子
アニメーション制作：Staple Entertainment株式会社
製作：「実は俺」製作委員会
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