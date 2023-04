今週(2023. 4/14~4/20)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で12.1%増となり、3週連続で上昇した。TOP100の初登場作は10作(先週16作)となった。

1位(先週3位)に上昇したのは、YOASOBI「アイドル」(同1662.0万回)。視聴回数は先週の約6倍以上に伸長した。4月クールTVアニメ『【推しの子】』(TOKYO MXほか)のオープニング主題歌で、現在各種ストリーミングサイトで1位を独占している。4月19日に同アニメのノンクレジットオープニング映像がTVアニメ【推しの子】公式YouTubeチャンネルにて公開されたことが影響したようだ。赤坂アカ×横槍メンゴによる人気コミック(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)をアニメ化したもので、主人公の青年が前世の記憶を持ったまま、推していたアイドルの子供に生まれ変わるという内容。YOASOBIのミュージックビデオ(MV)が1位となったのは、2020年10月(10/9~10/15)週で1位となった「夜に駆ける」(同831.5万回)以来となる。

6位に初登場したのはMAN WITH A MISSION & milet「絆ノ奇跡」(同283.9万回)。ロックバンドMAN WITH A MISSIONと、シンガー・ソングライターmilet(ミレイ)による、この異色のコラボ曲は、4月9日よりTV放映がスタートしたTVアニメ『「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』のオープニング主題歌。三味線のイントロに始まる、疾走感あふれる和ロックで、月夜からやがて朝焼けへと変わる東京をバックに、2組が高らかに歌声を響かせている。第2話ではエンディング主題歌であるmilet×MAN WITH A MISSION「コイコガレ」もサプライズ放送された。これまでアニメ「鬼滅の刃」のエンディング主題歌を手掛けてきた梶浦由記が作詞・作曲・プロデュースを担当し、編曲はMAN WITH A MISSIONが梶浦と共同で行った楽曲となっており、こちらも次週以降、ランクインしてくるものと予想される。

21位(先週66位)に上昇したのはmillennium parade & 椎名林檎「W●RK」(同188.6万回)。4月に放送が始まったTVアニメ『地獄楽』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲だ。millennium paradeを率いる常田大希と椎名林檎は以前から交流があったことも知られおり、今回のコラボが実現した。作曲は常田が担当しており、作詞は椎名と常田の共作となる。MVはmillennium paradeのメンバーと椎名が一堂に会し、児玉裕一監督が手掛けた。両目の周りを真っ黒に塗ったメイク、刀で車を真っ二つなど、椎名の過去のMVのオマージュも盛り込まれた内容となっており、ファンが歓喜している様子がコメント欄から伝わってくる。エンドロールまで、互いの個性のバランスが見事に保たれた、隙のない完成度の作品に仕上がっている。

