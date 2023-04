人気水泳アニメ「Free!」シリーズの10周年記念スペシャルイベントのビジュアルが公開された。遙、真琴、凛ら総勢15名のスイマーに加え、イワトビちゃん、サメヅカちゃんのマスコットも描かれ、さらに背景は歴代「Free!」シリーズの主題歌や音楽パッケージのデザインなどを手掛けてきたペインターのYORKE.とのコラボが実現している。

さいたまスーパーアリーナで開催される「Free! 10th Anniversary -Memories of Summer-」は、8月12日に前夜祭として、劇伴を担当する加藤達也によるバンドライブ、パーソナリティに遙と真琴の幼少期を演じた松元惠、ゆきのさつきを迎えた「特別版 イワトビちゃんねる~IWATOBI SWIMMING CLUB~」などをお届け。

8月13日(日)の本祭では、島崎信長、鈴木達央、宮野真守、代永翼、平川大輔ら11人のキャストが登壇し、STYLE FIVEのスペシャルライブも実施、2日間にわたり、Free!の10年間の軌跡を堪能できるイベントになっている。

京都アニメーション制作のアニメ「Free!」シリーズは、夢に向けて泳ぎ続ける青年たちの絆を描いた物語。2013年にスタートしたTVシリーズは、これまでに「Free!」「Free!-Eternal Summer-」「Free!-Dive to the Future-」と3作品を放送、劇場では「映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-」「劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆・約束」、「特別版 Free!-Take Your Marks-」、「劇場版 Free!-Road to the World-夢」が公開され、河浪栄作が監督を担当し、世界へ挑戦する遙たちの姿を描いた最終章となる「劇場版 Free!-the Final Stroke-」前編・後編が劇場公開された。

●イベント「Free! 10th Anniversary -Memories of Summer-」本祭

開催日:2023年8月13日(日)

【昼の部】11:30開場 13:00開演 15:30終演予定

【夜の部】17:00開場 18:30開演 21:00終演予定

会場:さいたまスーパーアリーナ(埼玉県さいたま市中央区新都心8)

出演:島崎信長(七瀬遙役)、鈴木達央(橘真琴役)、宮野真守(松岡凛役)、代永翼(葉月渚役)、平川大輔(竜ヶ崎怜役)、内山昂輝(桐嶋郁弥役)、豊永利行(椎名旭役)、野島健児(桐嶋夏也役)、日野聡(芹沢尚役)、宮田幸季(似鳥愛一郎役)、鈴村健一(御子柴百太郎役)

ムービーコメント出演:細谷佳正(山崎宗介役)、木村良平(遠野日和役)、小野大輔(金城楓役)、鈴木千尋(鴫野貴澄役)

MC:森雄一

●イベント「Free! 10th Anniversary -Memories of Summer-」前夜祭

開催日:2023年8月12日(土)16:30開場 18:00開演 20:00終演予定

会場:さいたまスーパーアリーナ(埼玉県さいたま市中央区新都心8)

出演:

【加藤達也バンドライブ】

出演:加藤達也 ほか

【特別版 イワトビちゃんねる~IWATOBI SWIMMING CLUB~】

パーソナリティ:松元惠(七瀬遙役)/ゆきのさつき(橘真琴役)

ゲスト:渡辺明乃(松岡凛役)/佐藤聡美(葉月渚役)

※特別収録版をイベント内で上映いたします。パーソナリティならびにゲストの登壇はございません。

総合MC:DJモーリー

