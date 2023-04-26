B’z『Highway X』ツアーファイナル映像作品6・14発売 粋なサプライズを含め完全収録
2023年4月26日 12時00分 (4月26日 13時06分更新)
B’zが昨年開催した3年ぶりの全国ツアー『B’z LIVE-GYM 2022 -Highway X-』のライブDVD／Blu-rayが、6月14日に発売されることが決定した。
ツアー終盤での異例のアルバムリリースや、全収録曲の歌詞のみを先行公開するといった初の試みをしたうえ、ボーカルの稲葉浩志が新型コロナウイルス感染の疑いにより最終公演が延期となるなど、一筋縄ではいかなかったツアーの千秋楽、昨年11月27日の横浜・ぴあアリーナMM公演を完全収録する。
静寂を打ち砕くギターリフが印象的なオープニングナンバー「SLEEPLESS」、ツアーでの演奏を積み重ねるごとに円熟味を増したアルバム『Highway X』収録曲をはじめ、「ultra soul」「イチブトゼンブ」といったヒット曲もふんだんに織り交ぜた全21曲が映像で蘇る。
全国のファンのメッセージが書きこまれた「Highway X」の大型文字オブジェを紹介する「裸足の女神」の演出では、機材トラブルによりスクリーンに映像が映し出されないハプニングがあったものの、アンコールで再び同曲を演奏する粋なサプライズも。約2時間半のライブの中には、さらにその先に広がる光景をも散りばめた感動の映像作品となっている。
今年デビュー35周年を迎えるB’zは、6月17日から5年ぶりとなるベスト選曲ツアー『B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-』を開催する。
■B’z DVD／Blu-ray『B’z LIVE-GYM 2022 -Highway X-』
01. SLEEPLESS
02. Hard Rain Love
03. ultra soul
04. イチブトゼンブ
05. 愛のバクダン
06. Daydream
07. 山手通りに風
08. マミレナ
09. Thinking of you
10. 裸足の女神
11. 漣 ＜sazanami＞
12. Highway X
13. COMEBACK -愛しき破片-
14. YES YES YES
15. 兵、走る
16. さまよえる蒼い弾丸
17. リヴ
18. UNITE
19. You Are My Best
20. 裸足の女神
21. ZERO
01. SLEEPLESS
02. Hard Rain Love
03. ultra soul
04. イチブトゼンブ
05. 愛のバクダン
06. Daydream
07. 山手通りに風
08. マミレナ
09. Thinking of you
10. 裸足の女神
11. 漣 ＜sazanami＞
12. Highway X
13. COMEBACK -愛しき破片-
14. YES YES YES
15. 兵、走る
16. さまよえる蒼い弾丸
17. リヴ
18. UNITE
19. You Are My Best
20. 裸足の女神
21. ZERO
B’z、5年ぶりベスト選曲のPleasureツアー『STARS』日程発表 アリーナ〜スタジアム全28公演
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