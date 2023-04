YOASOBI「アイドル」が、4月26日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」と「オリコン週間ストリーミングランキング」でいずれも1位を獲得し、デジタルランキング2冠【※1】を達成した。

「同一作品でのデジタルランキング2冠」は、2/27付でのBE:FIRST「Boom Boom Back」以来、今年度2作目【※2】。YOASOBIにとっては、2020/6/8付から6/29付まで4週連続で記録した「夜に駆ける」以来、通算2作目の達成となった。

「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では、週間DL数3.4万DL(34,070DL)を記録し、先週4/24付の2位から順位をあげ、1位を獲得。これで自身通算12作目の1位【※3】となり、「デジタルシングル通算1位獲得作品数」が、米津玄師と並ぶ歴代1位タイ【※4】となった。なお、本作の累積DL数は6.8万DL(67,937DL)。

「オリコン週間ストリーミングランキング」では、先週4/24付に続き、2週連続1位を獲得。週間再生数は2,197.0万回(21,970,019回)となり、2022/11/28付でのOfficial髭男dism「Subtitle」以来の週間再生数2000万回超えを記録した。これは、YOASOBIの自己最高週間再生数となり、「オリコン週間ストリーミングランキング週間再生数」記録において、今年度最高【※5】、歴代3位【※6】となった。週間再生数2000万回超えの達成は、BTS、Official髭男dismに続き、オリコン史上3組目となる【※7】。累積再生数は3,229.8万回(32,298,197回)。

本作はテレビアニメ『【推しの子】』(TOKYO MXほか)のオープニング主題歌。楽曲のコールパートは、レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム・REAL AKIBA BOYZが担当している。

【※1】デジタルランキングは、「デジタルシングル(単曲)ランキング」「デジタルアルバムランキング」「ストリーミングランキング」の3部門

【※2】今年度は2022/12/26付からスタート

【※3】YOASOBIの「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」1位獲得作品/「夜に駆ける」、「群青」、「怪物」、「優しい彗星」、「もう少しだけ」、「三原色」、「ラブレター」、「大正浪漫」、「好きだ」、「祝福」、「セブンティーン」、「アイドル」

【※4】「デジタルシングル通算1位獲得作品数」記録※2023/5/1付現在・達成順/1位:米津玄師、YOASOBI(共に12作)、3位:BUMP OF CHICKEN(8作)

【※5】今年度は2022/12/26付からスタート

【※6】オリコン週間ストリーミングランキング週間再生数歴代TOP5※2023/5/1付現在/1位:BTS「Butter」3,113.0万回(31,130,352回)※2021/6/7付、2位:Official髭男dism「Subtitle」2,214.7万回(22,146,839回)※2022/11/21付、3位:YOASOBI「アイドル」2,197.0万回(21,970,019回)※2023/5/1付、4位:BTS「Permission to Dance」2,143.0万回(21,430,094回) ※2021/7/26付、5位:Official髭男dism「Subtitle」2,115.4万回(21,154,225回)※2022/11/7付

【※7】「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数2000万回超えを記録したほかアーティスト※()内は達成付日/BTS「Butter」(2021/6/7付)、「Permission to Dance」(2021/7/26付)、Official髭男dism「Subtitle」(2022/11/7~11/28付<4週連続>)

「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート

「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2023/5/1付:集計期間:2023年4月17日~4月23日)>

