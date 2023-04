Gacharic Spinがレーベル移籍後初の新曲を緊急配信

6人組ロックバンド・Gacharic Spin(ガチャリックスピン)が25日、レーベル移籍後初となる新曲「カチカチ山」をあす26日より配信すると発表した。さらに、2年ぶりとなる新作アルバム『W』の発売決定や、同アルバムを引っ提げたスペシャルイベントの開催なども明かされた。

Gacharic Spinは、今年2月に行われた東京・LINE CUBE SHIBUYAのステージでレーベル移籍を報告し、アルバムリリースも予告。その続報として今回、約1年半ぶりとなる新曲「カチカチ山」の配信が発表された。ニューアルバムの序章となる本楽曲は、ハードかつファンキーなサウンドに乗せ、人間社会への風刺を日本昔ばなしに例えて放つ意欲作となっている。

リリースに先駆け、きょう25日に放送されるメンバーのアンジェリーナ1/3(マイクパフォーマー)のレギュラーラジオ番組『アンジェリーナ1/3のA世代!ラジオ』(文化放送 後9:00)内で、先行公開されることも告知。そして放送終了後の午後10:30から各メンバーのストリーミング生配信リレーライブをはさみ、あす26日から「カチカチ山」のミュージックビデオ(MV)がYouTubeでプレミア公開される。このプレミア公開では、メンバーもチャットで参加予定だという。

さらに今回の発表では、ニューアルバムのタイトルが『W』(※読み:ダブル)に決定し、7月5日にリリースされることや収録曲なども伝えられた。2020年発売の『Gold Dash』以来約2年ぶりとなるニューアルバムには、すでにライブで披露されている楽曲や新曲など、全10曲が収録。初回限定盤には、前述のLINE CUBE SHIBUYA公演『New Revolution~最終章の始まり~』の模様を収録したBlu-rayも付属する。

バンドは本アルバムを引っ提げ、5月より2本の全国ツアーを同時に進行させながら、7月23日には東京・渋谷ストリームホールでスペシャルイベント『Gacharic Spin Special LIVE 2023 NEW ALBUM「W」Release Party!!〜ALL PLAY+α!!!! Special Time〜』を開催。11月の結成15周年目前ライブ『LIVE 2023 「Limit Breaker~結成15周年に向けて~」』へと歩みを進めていく。

■メンバーコメント

・配信シングル「カチカチ山」について

「誰もが一度は経験したことのある日常でのモヤモヤやイライラを、昔話のキャラクターを登場させて面白おかしくガチャピン節で表現しました!聴いたら何かスッキリ&元気になるような、そんなあなたにパワーを注入する1曲になっていると思います!!」(F チョッパー KOGA/Ba)

・「カチカチ山」MVについて

「曲がタイトルからして、ちょっと面白曲!?ってなると思うので(笑)、MVではしっかりメンバーの楽器プレイヤーとしての演奏部分を詰め込みつつ、見てるだけで元気をもらえちゃうアンジーの笑顔全開歌って暴れる姿を楽しめる1曲になっています。2番からは…なんとメンバーのパートチェンジというほかのバンドにはない仕掛けもあるので、フルで絶対楽しんでください!目でも耳でも楽しさが溢れすぎてるMV!!是非ご覧あれ!!」(F チョッパー KOGA)

・NewAlbum「W」について

「現在制作中のこのアルバムは、生きるということや、人間らしさが描かれているアルバムになります。自分の感情と向き合うことができる1枚!聴いてくださる方の毎日に、このアルバムの曲たちが寄り添って、一緒の時間をすごしていきたいです。さらにパワーアップした私たちのサウンド!!たくさん聴いてください」(アンジェリーナ1/3)

■Gacharic Spinニューアルバム『W』収録曲

01. レプリカ

02. The Come Up Chapter

03. カチカチ山

04. rabbithole

05. ロンリーマート

06. KIRAKIRAI

07. Voice

08. Live Every Moment ~ヒトヨバナ~

09. ナンマイダ

10. リバースサイコロジー

▼Blu-ray(※初回限定盤のみ)

『Gacharic Spin LIVE 2023「New Revolution~最終章の始まり~」』2023.2.23 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

■ライブ・ツアー日程

▼『HANA BIRTHDAY LIVE!!!!』

5月14日(日) 東京・渋谷Spotify O-WEST

▼『TOUR 2023「New Revolution」』

5月20日(土) 千葉・柏PALOOZA

5月21日(日) 埼玉・HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3

6月3日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1

6月11日(日) 愛知・名古屋Electric Lady Land

6月25日(日) 石川・金沢AZ

7月2日(日) 大阪・なんばHatch

▼『47都道府県TOUR「ROCKET SPIRITS」Restart!!』

6月4日(日) 熊本・熊本B.9 V2

6月24日(土) 長野・長野CLUB JUNK BOX

10月14日(土) 兵庫・MUSIC ZOO KOBE太陽と虎

10月15日(日) 京都・京都MUSE

10月28日(土) 福島・郡山HIPSHOT JAPAN

10月29日(日) 茨城・水戸LIGHT HOUSE

▼『NEW ALBUM「W」Release Party!! 〜ALL PLAY+α!!!! Special Time〜』

7月23日(日) 東京・渋谷ストリームホール

▼『LIVE 2023 「Limit Breaker~結成15周年に向けて~」』

11月18日(土) 東京・日比谷野外大音楽堂

■Gacharic Spinプロフィール

2009年結成の6人組ロックバンド。

メンバーは、F チョッパー KOGA(Ba)、はな(Vo)、アンジェリーナ1/3(Mic Performer)、TOMO-ZO(Gt)、オレオレオナ(Key)、yuri(Dr)。

高校の同級生だったKOGAとはなが発起人となり、バンドを始動。結成10周年を迎えた2019年には、バンド未経験のアンジェリーナ1/3が加入。同年3月にリリースしたベストアルバム『ガチャっ10BEST」のジャケットでは、手塚プロダクションとのコラボレーションも実現した。2020年からはセルフプロデュース体制へと移行してリリースを重ね、2024年10月に結成15周年を迎える。

